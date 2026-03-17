Alicja Szemplińska ostro trenuje przed Eurowizją. Wsparcie przyszło z nieoczekiwanej strony

Tuż po ogłoszeniu wyników preselekcji Alicja Szemplińska wsiadła w samolot i poleciała do Wiednia, gdzie nagrywała materiały promocyjne zapowiadające jej udział w konkursie. Po powrocie do kraju nie było mowy o odpoczynku. Artystka od razu wróciła do pracy nad występem, który zobaczymy w maju.

Szemplińska nie ukrywa, że zdaje sobie sprawę z wymagań eurowizyjnej sceny. Dziś liczy się nie tylko głos, ale też sposób poruszania się i pewność siebie. Dlatego obok prób wokalnych pojawiły się zajęcia rozwijające świadomość ciała i kondycję.

"Chodzę na próby. Uczę się tańczyć, żebyście nie mówili, że jestem sztywna jak drewno" - przyznała wprost w mediach społecznościowych.

Treningi, które mają zrobić różnicę

W przygotowaniach ważną rolę odgrywa aktywność fizyczna. Do współpracy piosenkarka zaprosiła Ewę Chodakowską, która odpowiada za jej formę przed występem. W połowie marca artystka pokazała wspólne zdjęcie z trenerką i podziękowała jej za wsparcie.

Do sieci trafiły też nagrania z treningów. Na jednym z nich Szemplińska śpiewa utwór "Pray", jednocześnie idąc na bieżni. To ćwiczenie ma pomóc w opanowaniu oddechu i utrzymaniu stabilności wokalu w trakcie ruchu. Z podobnych metod korzystają światowe gwiazdy, w tym Beyoncé, które od lat podkreślają ich skuteczność.

Artystka zwraca uwagę również na dietę. Korzysta z cateringu przygotowanego przez zespół Chodakowskiej i chętnie dzieli się efektami w mediach społecznościowych, pokazując, jak wygląda jej codzienna rutyna.

Wiedeń areną wielkiego finału

70. edycja konkursu odbędzie się w wiedeńskiej hali Wiener Stadthalle. Półfinały zaplanowano na 12 i 14 maja, a wielki finał odbędzie się 16 maja 2026 roku. Gospodarzem wydarzenia została Austria po ubiegłorocznym zwycięstwie.

Przygotowania Alicji Szemplińskiej pokazują, że Eurowizja to widowisko, w którym liczy się każdy detal. Polska reprezentantka nie zostawia nic przypadkowi. A to może mieć kluczowe znaczenie, gdy w maju stanie przed europejską publicznością.

