Do jubileuszowego, 70. Konkursu Piosenki Eurowizji pozostały już tylko dwa miesiące. Niedawno Polacy wybrali swoją kandydatkę - decyzją telewidzów oraz internautów (liczyły się głosy SMS-owe i z aplikacji) w Wiedniu biało-czerwone barwy reprezentować będzie Alicja Szemplińska. Artystka zachwyciła piosenką "Pray", zdobywając ponad 32 procent głosów w preselekcjach.

Kolejne miejsca w krajowych eliminacjach należały do Oli Antoniak (ponad 18 procent), Basi Giewont (ponad 14 procent) oraz Piotra Pręgowskiego (ponad 11 procent).

Nie będzie to pierwsza przygoda Alicji z konkursem. Wokalistka ma już za sobą start w polskich preselekcjach w 2020 r. Wówczas zwyciężyła emocjonalną balladą "Empires", lecz na Eurowizji nigdy nie wystąpiła. Konkurs odwołano, a rok później do rywalizacji zgłoszono Rafała Brzozowskiego z energicznym "The Ride". Szemplińska została w ten sposób jedyną reprezentantką Polski w historii, która na Eurowizję nigdy nie pojechała. Niedługo odmieni jednak swój los.

Według poprzednich notowań bukmacherów Alicja Szemplińska nie miała zbyt wielkich szans na wygraną w Eurowizji 2026

Tydzień temu pojawiły się notowania bukmacherów, w których uwzględniono już niemal wszystkich reprezentantów biorących udział w Eurowizji 2026. Zdaniem obstawiających konkurs wygrać ma duet Linda Lampenius & Pete Parkkonen ("Liekinheitin") z Finlandii - z 27 procentami. Podium uzupełnili Monroe z Francji ("Regarde !") - z 11 procentami - i Søren Torpegaard Lund z Danii ("Før vi går hjem") - z wynikiem 10 procent.

Bukmacherzy nie dawali wówczas Polce zbyt dużych nadziei. Alicja Szemplińska w notowaniach zyskała zaledwie 1 procent szans na zwycięstwo, co plasowało ją na 27. miejscu w stawce 35 państw. Dodatkowo, od początku lutego szanse naszej reprezentantki jedynie spadały, zamiast piąć się w górę.

Roszady w rankingach bukmacherów. Ile procent szans na zwycięstwo ma teraz Polka?

Teraz w zestawieniu na oficjalnej stronie Eurovision World doszło do roszad. Po wybraniu swoich reprezentantów przez kolejne państwa Alicja wylądowała jeszcze dalej - obecnie zajmuje 30. pozycję w rankingu, mając naprawdę niewielkie szanse na zwycięstwo. Obstawiający przyznali jej mniej niż 1 procent!

Czołówka pozostaje natomiast niezmienna. Zdaniem bukmacherów wciąż największe szanse na otrzymanie statuetki ma Finlandia. Tuż za nią wymienia się Francję i Danię. Warto zaznaczyć jednak, że są to jedynie przewidywania, które wcale nie oznaczają dla Polki porażki. Ranking w najbliższych tygodniach nieustannie będzie się zmieniał, a najbardziej miarodajne zwykle okazuje się zestawienie powstałe po pierwszych próbach. Gdy wszyscy artyści zaprezentują swoje specjalnie przygotowane show w Wiedniu, wtedy będzie można obiektywnie określić ich szanse.

Alicja Szemplińska liczy na pierwszą dziesiątkę! Ostatni raz tak wysoko wspiął się Michał Szpak

Sama Alicja Szemplińska, w niedawnej rozmowie z Pomponikiem, przyznała, że nie musi zwyciężyć, aby być szczęśliwa. Zadowoliłoby ją miejsce w pierwszej dziesiątce wielkiego finału. Dla Polski byłby to wielki sukces, bowiem ostatni raz zajęliśmy tak wysoką pozycję w 2016 r., gdy nasz kraj reprezentował Michał Szpak z piosenką "Color Of Your Life". Przed nim dokonała tego jeszcze grupa Ich Troje z "Keine Grenzen - Żadnych granic" w 2003 r. i Edyta Górniak, zajmując historyczne drugie miejsce z kompozycją "To nie ja!" w 1994 r., podczas pierwszego startu Polski na Eurowizji.

Kiedy i gdzie odbędzie się jubileuszowy finał Eurowizji?

Przypomnijmy, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

W tym roku muzyczna rywalizacja wywołuje ogromne kontrowersje - głównie ze względu na decyzję Europejskiej Unii Nadawców o dopuszczeniu do udziału Izraela. Spora część państw postawiła na bojkot i zrezygnowała z wysłania swojego reprezentanta. Wśród protestujących znalazły się: Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

