Eurowizja: Szwecja marzy o kolejnej wygranej. Kim jest zamaskowana Felicia?
Szwecja razem z Irlandią prowadzi w klasyfikacji największych sukcesów w Konkursie Piosenki Eurowizji, mając na koncie po siedem zwycięstw. Wybór Felicii na reprezentantkę Szwecji dał tamtejszym fanom nadzieję, że w Wiedniu ich kraj powiększy swój dorobek. Kto kryje się za maską?
Po ostatnim weekendzie z preselekcjami poznaliśmy komplet 35 wykonawców, którzy w maju rywalizować będą w jubileuszowym, 70. Konkursie Piosenki Eurowizji. Na razie bukmacherzy najwięcej szans dają duetowi Linda Lampenius & Pete Parkkonen ("Liekinheitin") z Finlandii (29 procent).
Pierwszą trójkę uzupełniają Søren Torpegaard Lund z Danii ("Før vi går hjem" - 12 proc.) i Monroe z Francji ("Regarde !" - 11 proc.).
W najnowszym notowaniu na szóste miejsce awansowała Felicia, która wygrała wieloetapowe preselekcje w Szwecji z piosenką "My System".
Eurowizja 2026: Kim jest Felicia?
Felicia to tak naprawdę 24-letnia Felicia Agneta Eriksson, która do 2025 r. była wokalistką projektu Fröken Snusk, w którym swoją tożsamość ukrywała za kominiarką. W 2024 r. pod tym szyldem brała udział w Melodifestivalen, czyli szwedzkich preselekcjach do Eurowizji, jednak nie udało jej się awansować do finałowej stawki. Konkursowa piosenka "Unga & fria" dała dużą popularność projektowi, docierając na sam szczyt szwedzkiej listy przebojów.
W maju 2024 r. przyszedł kolejny sukces - wokalistka Fröken Snusk (nazwę można przetłumaczyć jako "Panna Nieprzyzwoita") wygrała czwartą edycję telewizyjnego programu "Masked Singer", w którym uczestnicy występują w przebraniach, a zadaniem jurorów jest odgadnięcie ich tożsamości. Po rozstaniu ze stojącym za projektem producentem, kompozytorem, DJ-em i wokalistą Rasmusem Gozzim media ujawniły, że wokalistką była właśnie Felicia, która rozpoczęła karierę solową.
Jej twarz pozostaje nadal zasłonięta, choć teraz w mniejszym stopniu - to efekt społecznych lęków, z którymi zmaga się od dzieciństwa.
To właśnie Felicia wygrała tegoroczne Melodifestivalen, w pokonanym polu w finale pozostawiając tak znanych wykonawców, jak m.in. A-Teens czy Smash Into Pieces. Wokalistka triumfowała zarówno w głosowaniu międzynarodowego jury, jak i wśród telewidzów, którzy oddali na nią blisko 4 mln głosów (zdobyła blisko 1,5 mln więcej od kolejnego finalisty).
Felicia nie kryje, że z taneczną piosenką "My System" chciałaby wygrać Eurowizję w Wiedniu. Wiarę w jej sukces podziela także Karin Gunnarsson, szefowa szwedzkich preselekcji, licząc na ósmy, historyczny triumf swojej ojczyzny w konkursie.
Przypomnijmy, że Szwecja i Irlandia mają na swoim koncie po siedem wygranych. W klasyfikacji wyżej znajduje się Irlandia, która ma więcej drugich miejsc.
Szwedzkie sukcesy zapoczątkowała ABBA (1974), a wyjątkowe miejsce w konkursie ma Loreen, która dała swojemu krajowi dwie wygrane (2012, 2023). Dobrze pamiętane są też zwycięstwa Caroli (1991) i Månsa Zelmerlöwa (2015).
Felicia po swoim triumfie w preselekcjach podkreśliła, że długo wahała się przed startem, nie kryjąc, że chodzi o udział Izraela w Eurowizji. Ta wypowiedź wywołała oficjalną skargę izraelskiej telewizji KAN, jednak szwedzki nadawca SVT stanął w obronie wokalistki, podkreślając, że nie zamierza kontrolować jej poglądów.
Jubileuszowa Eurowizja 2026 w Wiedniu. Co już wiemy?
Przypomnijmy, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).
Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.
Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska z piosenką "Pray" wystąpi podczas pierwszego półfinału Eurowizji (12 maja) w drugiej połowie koncertu. W tej części pojawią się również reprezentanci Belgii (Esylla z "Dancing on the Ice"), Estonii (Vanilla Ninja z piosenką "Too Epic To Be True"), Izraela (Noam Bettan z "Michelle"), Litwy (Lion Ceccach i "Sólo quiero mas"), Czarnogóry (Tamara Živković z piosenką "Nova Zora"), San Marino (Senhit i Boy George z utworem "Superstar") i Serbii (Lavina i "Kraj mene"). W sumie w "naszym" półfinale zaprezentują się wykonawcy z 15 krajów, awans wywalczy 10 z nich.
Felicia z kolei zaprezentuje się w pierwszej części pierwszego półfinału.
Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).