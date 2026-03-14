Po ostatnim weekendzie z preselekcjami poznaliśmy komplet 35 wykonawców, którzy w maju rywalizować będą w jubileuszowym, 70. Konkursie Piosenki Eurowizji. Na razie bukmacherzy najwięcej szans dają duetowi Linda Lampenius & Pete Parkkonen ("Liekinheitin") z Finlandii (29 procent).

Pierwszą trójkę uzupełniają Søren Torpegaard Lund z Danii ("Før vi går hjem" - 12 proc.) i Monroe z Francji ("Regarde !" - 11 proc.).

W najnowszym notowaniu na szóste miejsce awansowała Felicia, która wygrała wieloetapowe preselekcje w Szwecji z piosenką "My System".

Eurowizja 2026: Kim jest Felicia?

Felicia to tak naprawdę 24-letnia Felicia Agneta Eriksson, która do 2025 r. była wokalistką projektu Fröken Snusk, w którym swoją tożsamość ukrywała za kominiarką. W 2024 r. pod tym szyldem brała udział w Melodifestivalen, czyli szwedzkich preselekcjach do Eurowizji, jednak nie udało jej się awansować do finałowej stawki. Konkursowa piosenka "Unga & fria" dała dużą popularność projektowi, docierając na sam szczyt szwedzkiej listy przebojów.

W maju 2024 r. przyszedł kolejny sukces - wokalistka Fröken Snusk (nazwę można przetłumaczyć jako "Panna Nieprzyzwoita") wygrała czwartą edycję telewizyjnego programu "Masked Singer", w którym uczestnicy występują w przebraniach, a zadaniem jurorów jest odgadnięcie ich tożsamości. Po rozstaniu ze stojącym za projektem producentem, kompozytorem, DJ-em i wokalistą Rasmusem Gozzim media ujawniły, że wokalistką była właśnie Felicia, która rozpoczęła karierę solową.

Jej twarz pozostaje nadal zasłonięta, choć teraz w mniejszym stopniu - to efekt społecznych lęków, z którymi zmaga się od dzieciństwa.

To właśnie Felicia wygrała tegoroczne Melodifestivalen, w pokonanym polu w finale pozostawiając tak znanych wykonawców, jak m.in. A-Teens czy Smash Into Pieces. Wokalistka triumfowała zarówno w głosowaniu międzynarodowego jury, jak i wśród telewidzów, którzy oddali na nią blisko 4 mln głosów (zdobyła blisko 1,5 mln więcej od kolejnego finalisty).

Felicia nie kryje, że z taneczną piosenką "My System" chciałaby wygrać Eurowizję w Wiedniu. Wiarę w jej sukces podziela także Karin Gunnarsson, szefowa szwedzkich preselekcji, licząc na ósmy, historyczny triumf swojej ojczyzny w konkursie.

Felicia kryje swoją twarz za maską

Przypomnijmy, że Szwecja i Irlandia mają na swoim koncie po siedem wygranych. W klasyfikacji wyżej znajduje się Irlandia, która ma więcej drugich miejsc.

Szwedzkie sukcesy zapoczątkowała ABBA (1974), a wyjątkowe miejsce w konkursie ma Loreen, która dała swojemu krajowi dwie wygrane (2012, 2023). Dobrze pamiętane są też zwycięstwa Caroli (1991) i Månsa Zelmerlöwa (2015).

Felicia po swoim triumfie w preselekcjach podkreśliła, że długo wahała się przed startem, nie kryjąc, że chodzi o udział Izraela w Eurowizji. Ta wypowiedź wywołała oficjalną skargę izraelskiej telewizji KAN, jednak szwedzki nadawca SVT stanął w obronie wokalistki, podkreślając, że nie zamierza kontrolować jej poglądów.

Jubileuszowa Eurowizja 2026 w Wiedniu. Co już wiemy?

Przypomnijmy, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Felicia z kolei zaprezentuje się w pierwszej części pierwszego półfinału.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję 2026. „To jest odważny ruch” INTERIA.PL INTERIA.PL