Uczestników "Must Be The Music" oceniają Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh. Program Polsatu prowadzą Patricia Kazadi, Maciej Rock i Adam Zdrójkowski.

Po ostatnim piątkowym odcinku castingowych poznaliśmy 16 wykonawców, którzy zostali zakwalifikowani do półfinałów na żywo. Stawkę uzupełnią jeszcze dwaj laureaci dzikich kart - jednego wybierają internauci w oficjalnej aplikacji "MBTM", a drugiego słuchacze Radia Zet (głosowanie trwa do 28 kwietnia do godz. 10).

"Must Be The Music" - znamy uczestników półfinałów

Przed nami pozostały jeszcze tylko trzy odcinki. Pierwszy półfinał Polsat pokaże 2 maja, tydzień później zobaczymy drugi półfinał. Z kolei wielki finał odbędzie się 16 maja i to wówczas poznamy zwycięzcę "Must Be The Music".

Wygraną w programie jest 250 tys. zł i prawo do występu podczas Polsat Hit Festival w Sopocie.

Dirty Horns (odcinek 1)

Ania Szlagowska (odcinek 1)

Gracjana Górka (odcinek 2)

Alien x Majtis (odcinek 4)

Marek Niedzielski (odcinek 7)

Roland Bilicki & Gypsy Kings (odcinek 1)

Weronika Ryba (odcinek 2)

Kuba i Kuba (odcinek 2)

Dawid Dubajka (odcinek 3)

PoPieronie (odcinek 1)

Helena Ciuraba (odcinek 1)

Kajetan Wolas (odcinek 6)

Aterra (odcinek 2)

Bonaventura (odcinek 5)

Ala Mikuśkiewicz (odcinek 3)

Hengelo (odcinek 4).

Miuosh: Jak ja się odezwę, to ta telewizja się sama robi Polsat Polsat