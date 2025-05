Elżbieta Dmoch pokazała się publicznie po ponad 20 latach. Tak wygląda dziś gwiazda 2+1

Elżbieta Dmoch to niekwestionowana legenda polskiej muzyki rozrywkowej. Wraz z Januszem Krukiem współtworzyła zespół 2 plus 1 - formację, która w latach 70. i 80. zdominowała rodzime listy przebojów. Piosenki takie jak "Chodź, pomaluj mój świat", "Iść w stronę słońca" czy "Windą do nieba" stały się hymnami pokoleń.

Delikatny, rozpoznawalny głos Dmoch, połączony z sceniczną charyzmą, uczynił z niej jedną z najbardziej charakterystycznych wokalistek tamtych czasów.