Kuba Wojewódzki od lat kojarzony jest z bezkompromisowymi opiniami na temat polskiego show-biznesu. Swoje przemyślenia regularnie publikuje w rubryce "Mea Pulpa" na łamach tygodnika "Polityka". W najnowszym wydaniu felietonu oberwało się między innymi Michałowi Wiśniewskiemu, którego nazwisko w ostatnich tygodniach nie schodzi z pierwszych stron gazet za sprawą kolejnych zawirowań w życiu prywatnym.

Zakończenie małżeństwa lidera zespołu Ich Troje okazało się doskonałym pretekstem do uszczypliwego komentarza. Wojewódzki na samym końcu swoich rozważań zamieścił krótki, ale dosadny wpis: "Michał Wiśniewski, autor wielu małżeństw i nielicznych przebojów, wyznał podczas koncertu, że rozstał się z żoną. W tym repertuarze wokalista od lat sprawdza się najlepiej" - skwitował ironicznie dziennikarz.

Koniec piątego małżeństwa Wiśniewskiego

Słowa Wojewódzkiego to pokłosie ostatnich wydarzeń w życiu osobistym artysty. Michał Wiśniewski niedawno oficjalnie potwierdził, że jego piąte małżeństwo z Polą przeszło do historii. Choć dla wielu fanów wiadomość ta była sporym zaskoczeniem, z nieoficjalnych doniesień wynika, że kryzys w związku pary narastał od dłuższego czasu. Wokalista przekazał smutne wieści fanom m.in. w opublikowanym przez siebie nagraniu wideo, a także wspomniał o rozstaniu podczas jednego z koncertów.

Głos w sprawie zabrała również sama Pola Wiśniewska. Kobieta wydała oświadczenie, w którym stanowczo odcięła się od publicznego prania brudów. Jak podkreśliła, ze względu na dobro ich dzieci nie zamierza angażować mediów w proces rozwodowy ani zdradzać kulisów rozpadu związku. Mimo tego, na swoim kanale nadawczym na Instagramie regularnie dzieli się krótkimi przemyśleniami i frazami, które choć nie odnoszą się bezpośrednio do rozpadu relacji, ich przekaz jest dla internautów jednoznaczny.

