Najlepsze eurowizyjne występy ostatnich lat. Kto zapadł w pamięć fanom konkursu?

Konkurs Piosenki Eurowizji to nie tylko rywalizacja - to przede wszystkim święto muzyki, stylu i różnorodności. Od 1956 roku widowisko przyciąga miliony widzów przed ekrany i gromadzi fanów w największych halach koncertowych Europy. Edycja 2025 zbliża się wielkimi krokami - finał zaplanowano na 17 maja w szwajcarskiej Bazylei. Polskę reprezentować będzie Justyna Steczkowska, a eksperci już wróżą jej awans do finału.

Loreen i "Euphoria" - hit Eurowizji

W 2012 roku szwedzka wokalistkaLoreenpodbiła Eurowizję utworem "Euphoria". Piosenka nie tylko zdobyła serca publiczności i jurorów, ale na długie lata zagościła na listach przebojów. Co ciekawe, utwór pierwotnie miał trafić do innej artystki. Dziś "Euphoria" to jeden z największych klasyków konkursu.

Eurowizja bez udziału Polski w 2013 roku

Polska nie wystąpiła w 2013 roku w Eurowizji, kontynuując przerwę rozpoczętą w 2012 z powodu organizacji Euro 2012. Konkurs w Malmö wygrała Dunka Emmelie de Forest z utworem "Only Teardrops", który wykonała boso - podobnie jak rok wcześniej Loreen.

Conchita Wurst i występ, który podzielił Europę

W 2014 roku Eurowizja obiegła światowe media za sprawą kontrowersyjnego zwycięstwa. Austriacka artystka drag, Conchita Wurst, zaśpiewała dramatyczne "Rise Like a Phoenix" i mimo mieszanych reakcji publiczności, zdobyła pierwsze miejsce. Conchita później wydała debiutancki album i stała się ikoną walki o równość i tolerancję.

Måns Zelmerlöw i krytykowana realizacja show na Eurowizji

Szwecja ponownie zatriumfowała w 2015 roku dzięki Månsowi Zelmerlöwowi i utworowi "Heroes". Chociaż piosenka zdobyła szerokie uznanie, organizację samego koncertu mocno skrytykowano. Kamery drgały, a realizatorzy wielokrotnie kadrowali przypadkowe ujęcia.

Michał Szpak w czołówce Eurowizji 2016

Rok 2016 był jednym z najlepszych dla Polski - Michał Szpak z piosenką "Color of Your Life" zajął wysokie, ósme miejsce. Zwyciężczynią została Ukrainka Jamala, która zaprezentowała przejmujące "1944" - utwór o losach Tatarów krymskich.

Portugalczyk, który oczarował jury Eurowizji

W 2017 roku wygrał Salvador Sobral z Portugalii i balladą "Amar pelos dois". Delikatność, prostota i klasyczny styl utworu wzbudziły zachwyt jurorów i publiczności. Polka Kasia Moś niestety zakończyła konkurs w dolnej części tabeli.

Netta z Izraela zaskakuje publiczność Eurowizji

Rok później triumfowała Netta Barzilai z utworem "Toy". Jej nowoczesne, ekstrawaganckie show i feministyczne przesłanie przyniosły Izraelowi zwycięstwo. Konkurs w Lizbonie nie obył się bez kontrowersji - podczas występu Wielkiej Brytanii na scenę wtargnął aktywista, który wyrwał mikrofon artystce.

Holenderska euforia po 44 latach

Holandia doczekała się zwycięstwa w 2019 roku - po raz pierwszy od 1975. Duncan Laurence poruszył publiczność balladą "Arcade", która do dziś bije rekordy popularności w serwisach streamingowych i doczekała się m.in. wersji z Fletcher - amerykańską artystką.

Måneskin zyskują światową sławę po wygranej w Eurowizji

Po przerwie spowodowanej pandemią, Eurowizja powróciła w 2021 roku z mocnym uderzeniem. Włoski zespółMåneskin wywołał furorę rockowym numerem "Zitti e buoni". Ich występ przyciągnął nową, młodą publiczność, a kariera zespołu błyskawicznie nabrała tempa - koncertują dziś na całym świecie i nagrywają z ikonami muzyki.

Ukraińska siła głosów widzów Eurowizji

W 2022 roku to Ukraina zaskoczyła Europę. Kalush Orchestra zajmowali czwarte miejsce po głosach jurorów, ale potężne wsparcie widzów (aż 439 punktów) wyniosło ich na szczyt. Zwycięska piosenka "Stefania" stała się również symbolem narodowej dumy w cieniu wojny.

Loreen wraca i wygrywa Eurowizję po raz drugi

Rok 2023 przyniósł historyczny sukces Loreen - jako pierwsza kobieta w historii wygrała Eurowizję dwa razy. Tym razem zrobiła to utworem "Tattoo". To również druga wygrana Szwecji w ciągu dekady - potwierdzająca muzyczną dominację kraju w konkursie.

Szwajcarska rewolucja na Eurowizji w 2024

Ostatni konkurs, który odbył się w Malmö w 2024 roku, wygrało Nemo z utworem "The Code" - opowieścią o niebinarności i poszukiwaniu tożsamości. Polska, reprezentowana przez Lunę, nie zakwalifikowała się do finału, ale jej utwór "The Tower" zdobył sympatię fanów w kraju.

Ostatnia dekada Eurowizji to nie tylko muzyczna rywalizacja, ale także odbicie zmian społecznych, kulturowych i pokoleniowych. Od przebojowych hitów Loreen i Netty, przez symboliczne zwycięstwa Ukrainy i Conchity Wurst, aż po rockową rewolucję Måneskin i poruszający manifest Nemo - każde zwycięstwo niosło ze sobą coś więcej niż tylko muzykę.

