Nowa gwiazda wyłoniona w finale "The Voice Kids"! 14-latka podbiła serca widzów

Podczas sobotniego finału ósmej edycji popularnego talent show "The Voice Kids" emitowanego na antenie TVP2, widzowie zdecydowali: zwyciężczynią została Zosia Wójcik. Utalentowana nastolatka reprezentowała zespół Tomsona i Barona, czyli członków zespołu Afromental, którzy po raz drugi doprowadzili swojego podopiecznego do końcowego triumfu - wcześniej udało się to Sarze James, zwyciężczyni czwartej edycji.