Fryderyki 2020: Znamy nominacje [LISTA]

Poznaliśmy nominacje do Fryderyków, najważniejszych nagród polskiego przemysłu muzycznego. Najwięcej szans zdobyli m.in. Hania Rani, Daria Zawiałow, Muniek Staszczyk, Król i Viki Gabor.

Daria Zawiałow została nominowana do Fryderyków 2020 /Tomasz Jastrzębowski / Reporter

Statuetki zostaną wręczone 8 marca (muzyka poważna, NOSPR Katowice) i 14 marca (muzyka rozrywkowa i jazz, Międzynarodowe Centrum Kongresowych w Katowicach) podczas uroczystych gali w ramach Fryderyk Festiwal 2020.

Przypomnijmy, że laureatami Złotych Fryderyków za całokształt osiągnięć zostali Tomasz Lipiński i zespół Perfect (muzyka rozrywkowa), perkusista Czesław Bartkowski (muzyka jazzowa) i skrzypek Krzysztof Jakowicz (muzyka poważna).

Podczas Fryderyk Festiwal 2020 wystąpią m.in. Krzysztof Zalewski, Muniek Staszczyk, Kayah, Daria Zawiałow, Natalia Przybysz i Baranovski.

Z powodów organizacyjnych dzień koncertowy musiał zostać przesunięty z piątku (13 marca) na niedzielę (15 marca).

Najwięcej nominacji zgarnęli pianistka Hania Rani (do niedawna połowa duetu Tęskno), Daria Zawiałow, Muniek Staszczyk, zdobywca tegorocznego Paszportu "Polityki" Król, laureatka Eurowizji Junior 2019 Viki Gabor i kolejna debiutantka - wokalistka Sanah.

Wśród niespodzianek warto odnotować obecność Jacka Stachursky'ego (muzyka elektroniczna) i Eleni (muzyka świata).



Nominacje do Fryderyków 2020 w kategoriach muzyka rozrywkowa:

Utwór roku:

Baranovski - "Czułe miejsce"

Daria Zawiałow - "Hej! Hej!"

Król - "Te smaki i te zapachy"

Muniek Staszczyk - "Pola"

Viki Gabor - "Superhero"

Album roku - pop:

Baranovski - "Zbiór"

Margaret - "Gaja Hornby"

Mrozu - "Aura"

Natalia Przybysz - "Jak malować ogień"

Roksana Węgiel - "Roksana Węgiel Deluxe"



Album roku - pop alternatywny:

Daria Zawiałow - "Helsinki"

Fisz Emade Tworzywo - "Radar"

Król - "Nieumiarkowana"

Sanah - "Ja na imię niewidzialna mam"

Stanisław Soyka - "Muzyka i słowa Stanisław Soyka"



Album roku - alternatywa:

Hania Rani - "Esja"

Łąki Łan - "Raut"

Mary Komasa - "Disarm"

Piernikowski - "The best of moje getto"

Ralph Kaminski - "Młodość"

Album roku - hip hop:

O.S.T.R. - "Instrukcja obsługi świrów"

Pezet - "Muzyka współczesna"

PRO8L3M - "Widmo"

Sokół - "Wojtek Sokół"

Taco Hemingway - "Pocztówka z WWA, Lato '19"



Album roku - rock:

Lion Shephard - "III"

Mazolewski/Porter - "Philosophy"

Muniek Staszczyk - "Syn miasta"

Sonbird - "Głodny"

Voo Voo - "Za niebawem"

Album roku - elektronika:

Mery Spolsky - "Dekalog Spolsky"

Natalia Nykiel - "Origo"

Novika - "Bez cukru"

Stachursky - "2K19"

Zamilska - "Uncovered"



Album roku - metal:

Batushka - "Hospodi"

Black River - "Humanoid"

Hunter - "Arachne"

Jelonek - "Classical Massacre"

Nocny Kochanek - "Randka w ciemność"



Album roku - muzyka świata:

Eleni - "Statek do Pireusu"

Hańba! - "1939"

Laboratorium Pieśni - "Rasti"

Provinz Posen - "Provinz Posen"

Żywiołak - "Wendzki sznyt"



Autor roku:

Baranovski

Król

Daria Zawiałow

Muniek Staszczyk

Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór, Małgorzata Uściłowska Lanberry

Kompozytor roku:

Król

Daria Zawiałow, Michał Kush

Dawid Podsiadło, Olek Świerkot

Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór, Małgorzata Uściłowska Lanberry

Hania Rani

Producent roku:

Bartosz Dziedzic

Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór

Hania Rani

Michał Kush

Ralph Kaminski

Debiut roku:

Ania Karwan

Hania Rani

Sanah

schafter

Viki Gabor

Teledysk roku:

Daria Zawiałow - "Szarówka" (Dorota Piskor)

Dawid Podsiadło - "Trofea" (Daniel Jaroszek)

Ero JWP - "Przerwa techniczna" (Bartosz Łukasiuk)

Syny - "Nag Champa" (Sebastian Pańczyk)

Viki Gabor - "Superhero" (Pascal Pawliszewski)

Najlepsze nowe wykonanie:

Karaś/Rogucki - "1996"

Mela Koteluk i Hania Rani - "Odprowadź (piano version)"

Męskie Granie Orkiestra 2019 - "Zazdrość (live)"

Natalia Przybysz - "Krakowski spleen"

Sanah - "projekt nieznajomy nie kłamie"



Album roku - blues:

Agata Karczewska - "I'm Not Good at Having Fun"

Jamal - "Czarny motyl"

Natalia Sikora - "Ailatan"

Sosnowski - "The Hand Luggage Studio"

Różni wykonawcy - "Chce się śpiewać / artyści niewidomi śpiewają utwory Sławka Wierzcholskiego"

Album roku - muzyka poetycka:

Lech Janerka, Katarzyna Nosowska, Wojciech Waglewski, Marcin Świetlicki, Pablopavo, Jarek Szubrycht, Małgorzata Tekiel (Nika), Piotr Pawłowski - "Janerka na basy i głosy"

Maja Kleszcz - "Osiecka de luxe"

Marek Dyjak - "Piękny instalator"

Mikromusic - "Mikromusic z dolnej półki"

Piotr Machalica - "Mój ulubiony Młynarski"

Album roku - muzyka ilustracyjna:

Daniel Bloom feat. Leszek Możdżer - "Dolce Fine Giornata"

Daniel Spaleniak - "Burning Sea"

Leszek Możdżer - "Ikar"

Miro Kępiński - "In This Gray Place"

Teatr Muzyczny Roma, Jakub Lubowicz - "Przypadki Robinsona Crusoe"

Album roku - muzyka dziecięca i młodzieżowa:

4Dreamers - "nb."

Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości - "Kiedyś to były Święta"

Joanna Dark, Małgorzata Kożuchowska, Szymon Majewski - "Wyspa dzieci. Piosenki Babci i Dziadka"

Karimski Club dla Dzieci - "Kolory Świąt"

Małe TGD - "Wyspa skarbów".