Łąki Łan "Raut": Impreza dla ekologów [RECENZJA]

Jeden z najbardziej dziwacznych polskich zespołów wraca z nową płytą. Znowu nagraną na imprezie gdzieś pomiędzy lasem a plażą, na której spotkali się wszyscy: od punków, przez hiphopowców, po zdziadziałych pionierów elektroniki. Ścian, a w zasadzie drzew, nie podpierał nikt, ale nikt też z tej biby nic nie pamięta i wcale nie dlatego, że wypił za dużo.

Łąki Łan niby ewoluuje, ale w swoim graniu i tak za wiele nie zmienia. I dobrze, bo to stary, dobry Paprodziad i spółka ze swoim charakterystycznym stylem, niepodobnym do niczego innego - z przekombinowanym brzmieniem i często dwuznacznymi linijkami, w których raz na jakiś czas, autor próbuje bawić się słowem. Ze średnim skutkiem, bo ta zabawa istnieje tylko teoretycznie, ale mały plus za "Raduj się kto może" i jednym z lepszych tutaj "Evo".

Teksty jednak pomijam, bo ich znaczenie w przypadku Łąki Łan jest znikome i może być co najwyżej tylko uzupełnieniem (czasami nawet ciekawym jak w singlowym "Lassie") - nawet nałożone filtry i efekty specjalne, chociażby w mocno daftpunkowej "Fali", tylko pozornie urozmaicają całość. Rządzi, a przynajmniej stara się to robić, sama muzyka. Najprawdziwszy gatunkowy miszmasz, w którym ostrzejsze dźwięki gitarowych pionierów ("Raut") spotykają się z orientalną elektroniką ("Wszystko" z solowymi dęciakami, w którym największe brawa należą się za świetną końcówkę) czy electropopem, który wkradł się między kolejne reklamy w stacjach telewizyjnych z muzyką taneczną (odpychająca wręcz "Ibiza").

Łąki Łan jest unikatem na naszej scenie i ze świecą szukać drugiego zespołu, który konsekwentnie w obrębie jednej płyty potrafi tak udanie żonglować gatunkami. To również skład, który ciągle podąża swoją drogą i podobnie jak poprzednicy, "Raut" w kwestii samego brzmienia jest albumem mocno zróżnicowanym, w którym momentami nakłada się za dużo warstw dźwięków naraz. Przez to powstaje dużo chaosu, a komfort obcowania z melodiami jest niewielki. Ciężko też powiedzieć, że album nadaje się na relaks czy dobrą imprezkę, zwłaszcza wtedy, kiedy wszyscy są jeszcze trzeźwi. Za dużo nisko płynącego basu i syntezatorów, co daje się we znaki w większości piosenek, a razi zwłaszcza w instrumentalnej "Jesieni". Taka formuła na dłuższą metę nie ma większego sensu, bo nudzi się już przy drugim odsłuchu.

Jeśli nie całość, to w takim razie może single lub pojedyncze numery? Z tym też jest nie za bardzo. Nie ma tu hitu pokroju genialnej "Poli Ar" z ostatniej płyty, a kawałki, które w zamyśle powinny stać się przebojami, czyli "Ibiza" i "Tańcz" to jednak inna liga. Nieźle wypadają za to "Duch natury", którego klimat narasta wraz z każdą sekundą nagrania, a także zamykająca całość "Chwila", pozwalająca chociaż chwilę odpocząć.

Czy w takim razie warto zainteresować się nowym albumem Łąki Łan? I tak, i nie. Tak, bo to jedyny taki okaz na polskiej ziemi, będący pod specjalną ochroną juwenaliopodobnych eventów. Nie, bo taka formuła wyczerpała się już dawno temu, dlatego "Raut" jest tego doskonałym przykładem. Fajne, ale nudne.

