Najlepsze gitarowe solówki wszech czasów. Top 10 rockowych riffów

To nie przypadek, że "Stairway to Heaven" zdobyło pierwsze miejsce. W głosowaniu magazynu "Classic Rock" wzięli udział nie tylko krytycy i dziennikarze muzyczni, ale również artyści i fani rocka z całego świata. Efektem jest lista, która oddaje hołd największym mistrzom gitary i ich ikonicznym momentom w historii muzyki.

Zwycięzca zestawienia - Jimmy Page - w swoim stylu skomentował wygraną:

"Czy 'Stairway to Heaven' to moje najlepsze gitarowe solo w Led Zeppelin? Nie, ale jest cholernie dobre" - przyznał muzyk. Jak dodał, fragment powstał szybko, a ograniczenia techniczne epoki miały wpływ na jego ostateczny kształt. - "Jeśli inni mówią, że to moja najlepsza solówka, to wspaniale, ale jest kilka innych, które wolę" - dodał z charakterystycznym dystansem.