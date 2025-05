"Powinna być formuła 'MT Dziecko', 'MT Junior' czy 'MT Kids'. Rywalizacja dzieci z dorosłymi jest po prostu niestosowna, jak dla mnie wręcz głupia", "Żaden talent. Nie dość, że kolejny śpiewający wygrał, to jeszcze w dodatku to jest nudny typ muzyki, a zrobienie tenoru naprawdę jest łatwe. O wiele bardziej zasłużyłby Demeted, po prostu to lepsza muzyka", "Wspaniała 16-ta edycja. Wynik mnie nie zadowala, ale to chyba każdy ma inne zdanie. Wkurza mnie, że jest tyle innych śpiewających konkursów, a tu przychodzą niektórzy i zajmują komuś miejsce", "Jak co roku, wszystko było do przewidzenia. Jak co roku, irytujące jest to, że konkurują dorośli z dziećmi" - piszą wściekli oglądający.