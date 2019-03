Fryderyki 2019: Gdzie oglądać galę? [NOMINACJE, TRANSMISJA W TV]

W sobotę (9 marca) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się 25. Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu podczas której zostaną wręczone Fryderyki, uznawane za najważniejsze muzyczne nagrody w Polsce.

Czołowi polscy artyści, eksperci branży muzycznej oraz fani spotkają się w dniach 9-10 oraz 12 marca w Katowicach, by wspólnie świętować 25-lecie Fryderyka.

Na pełny obraz obchodów złożą się Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu, Gala Muzyki Poważnej, festiwal muzyczny, liczne konferencje oraz panele tematyczne z udziałem ekspertów z kraju i zagranicy, a także nowość - finał plebiscytu "Nagroda Publiczności". Transmisja z gali wręczenia nagród w kategorii muzyki rozrywkowej odbędzie się 9 marca o godz. 20:00 na antenie TVN. Ostatnie cztery gale pokazywała Telewizja Polska (na żywo w stacji TVP Kultura, następnie imprezę retransmitowano w TVP2).

Podczas gali na scenie wystąpią m.in. Agnieszka Chylińska, Kayah, Nosowska, Edyta Górniak, Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski, Kortez, Artur Rojek, Organek, Reni Jusis, Skaldowie i Lanberry.

Imprezę poprowadzą Magda Mołek z "Dzień dobry TVN" i standuper Rafał Pacześ.

"25. edycja nagrody jest świetną okazją do odświeżenia dotychczasowej formuły wydarzenia. Symbolem zmian jest organizacja gali wręczenia statuetek w nowej lokalizacji oraz w nowym kształcie. Impreza po raz pierwszy zagości w Katowicach, które od lat stawiają na rozwój kultury muzycznej. Fryderyk to najważniejsza polska nagroda muzyczna przyznawana przez branżę, dlatego jestem dumny, że gala ich przyznania po raz pierwszy poza stolicą odbędzie się właśnie w Katowicach. Dla nas, jako Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki, bardzo ważne jest także, że wydarzenie przyczyni się do rozwoju polskiego rynku muzycznego dzięki dodatkowemu programowi wydarzeń konferencyjnych i festiwalowych" - mówi prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa.

Również po raz pierwszy w historii fani polskiej muzyki, którzy zakupią bilet, będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród.

Nowością będzie także festiwal, stanowiący muzyczne dopełnienie całego wydarzenia. W niedzielę 10 marca, dzień po oficjalnych uroczystościach, w przestrzeniach MCK odbędzie się seria koncertów najlepszych polskich wykonawców (na scenie pojawią się m.in. Męskie Granie Orkiestra, Brodka, Dawid Podsiadło, Mela Koteluk, Łąki Łan i The Dumplings).



Występom towarzyszyć będą ponadto konferencje tematyczne, organizowane z myślą o przedstawicielach branży oraz miłośnikach muzyki, interesujących się kulisami rynku muzycznego. Gośćmi konferencji będą eksperci z Polski i ze świata, artyści, producenci muzyczni, menedżerowie, dziennikarze muzyczni.

"Przez ostatnie 25 lat Fryderyki zyskały prestiż i renomę, stając się świętem polskiej branży muzycznej. Dziś, w dniu jubileuszu, do wspólnego świętowania chcemy zaprosić także fanów, którzy współtworzą sukces każdego artysty. Chcemy im także pokazać różne aspekty naszego sektora, dlatego oprócz samej gali przygotowujemy dzień festiwalowy, łączący koncerty, warsztaty i seminaria" - zapowiada Marek Staszewski, szef Związku Producentów Audio Video, organizatora konkursu Fryderyk.

Fani muzyki mogli wybierać za pomocą SMS-ów Przebój Roku oraz Wydarzenie Muzyczne Roku w ramach konkursu o Nagrodę Publiczności, towarzyszącego obchodom 25-lecia Fryderyków.

W tegorocznej edycji Akademia wprowadziła także zmiany w samym konkursie. Albumy muzyki rozrywkowej nominowane zostały aż w 14 kategoriach gatunkowych. Pojawia się również zupełnie nowa, cross-formatowa kategoria: Nowe wykonanie. Obejmuje ona m.in. utwory nagrane wcześniej przez innych wykonawców, tzw. covery, a także nagrania koncertowe. Zgłoszono do niej 80 albumów i utworów.

W sumie w tym roku zgłoszono do nominacji 1257 albumów, singli i teledysków. Najwięcej nominacji otrzymały te z udziałem Dawida Podsiadły.

Jak co roku Akademia Fonograficzna honoruje muzyków i twórców szczególnie zasłużonych dla polskiej kultury. W edycji 2019 laureatami Złotych Fryderyków za całokształt osiągnięć artystycznych zostali zmarły w czerwcu 2018 r. Robert Brylewski i grupa Skaldowie (muzyka rozrywkowa), Wanda Warska (muzyka jazzowa) i dyrygent Jacek Kaspszyk, dyrektor artystyczny Filharmonii Narodowej w Warszawie (muzyka poważna).

Nominacje do Fryderyków - muzyka rozrywkowa:

Utwór roku:

Dawid Podsiadło - "Małomiasteczkowy" (posłuchaj!)

Michał Szczygieł - "Nic tu po mnie" (posłuchaj!)

Daria Zawiałow - "Nie dobiję się do ciebie" (posłuchaj!)

Lanberry - "Nie ma mnie" (posłuchaj!)

Męskie Granie Orkiestra 2018 (Kortez, Podsiadło, Zalewski) - "Początek" (posłuchaj!)

Album roku - pop:



Paweł Domagała - "1984"

Kasia Kowalska - "Aya"

Zbigniew Wodecki - "Dobrze, że jesteś"

Dawid Podsiadło - "Małomiasteczkowy"

Lanberry - "miXtura"

Album roku - pop alternatywny:

Barbara Wrońska - "Dom z ognia"

Pablopavo i Ludziki - "Marginal"

Mela Koteluk - "Migawka"

The Dumplings - "Raj"

Kasia Lins - "Wiersz ostatni"

Album roku - elektronika:

Kamp! - "Dare"

XXANAXX - "Gradient"

Flirtini - "Heartbreaks & Promises vol. 4"

SONAR - "Torino"

Linia Nocna - "Znikam na chwilę"

Album roku - rock:

Illusion - "Anhedonia"

Limboski - "Poliamoria"

Power Of Trinity - "Ultramagnetic"

Riverside - "Wasteland"

Lao Che - "Wiedza o społeczeństwie"

Album roku - metal:

Behemoth - "I Loved You At Your Darkest"

Virgin Snatch - "Vote Is A Bullet"

Frontside - "Zmartwychwstanie"

Album roku - hip hop:

Abradab - "048"

Taco Hemingway - "Café Belga"

PRO8L3M - "Ground Zero Mixtape"

Taconafide - "Soma 0,5 mg"

O.S.T.R. - "W drodze po szczęście"

Album roku - alternatywa:

Nosowska - "Basta"

BOKKA - "Life On Planet B"

Król - "Przewijanie na podglądzie"

Marysia Starosta - "Ślubu nie będzie"

Arek Jakubik - "Szatan na Kabatach"

Fonograficzny debiut roku:

BARANOVSKI

Pola Rise

Roksana Węgiel

Tęskno

Tulia

Teledysk roku:

Natalia Nykiel - "Łuny" (reżyser Łukasz Zabłocki)

Dawid Podsiadło - "Małomiasteczkowy" (reżyser Tomasz Bagiński)

Nosowska - "Nagasaki" (reżyser Jacek Kościuszko)

Męskie Granie Orkiestra 2018 (Kortez, Podsiadło, Zalewski) - "Początek" (reżyser Tadeusz Śliwa)

Zuza Jabłońska ft. Jan-Rapowanie & Siles - "Powiedz mi to w twarz" (reżyser Dawid Ziemba)

Album roku - nowe wykonanie:

Albo Inaczej - "Albo Inaczej 2" (album)

Brodka & A_GIM - "Wszystko czego dziś chcę" (utwór)

Krzysztof Zalewski - "Zalewski śpiewa Niemena" (album)

Tulia - "Tulia" (album)

Warszawskie Combo Taneczne - "U Bronki wstawa" (utwór)



Album roku - blues / country:

Kraków Street Band - "Going Away"

Daniel Spaleniak - "Life Is Somewhere Else"

P.Unity - "Pulp"

Robert Cichy - "SMACK"

Cheap Tobacco - "Szum"

Album roku - muzyka poetycka:

Katarzyna Groniec - "Ach!"

Stanisława Celińska - "Malinowa..."

Krzysztof Napiórkowski - "Electric"

Artur Andrus - "Sokratesa 18"

Siksa - "Stabat Mater Dolorosa"

Album roku - muzyka ilustracyjna:

Kortez, Mary Komasa, Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz, Karol Marianowski, Piotr Komorowski, Polska Orkiestra Radiowa - "Kamerdyner - muzyka z filmu"

Maja Kleszcz, Wojciech Krzak, Teatr Muzyczny Capitol Wrocław - "Makbet"

Wojtek Urbański - "Ultraviolet OST"

Album roku - folk / muzyka świata:

Mirosław Kowalik, Ania Rusowicz, Krystyna Prońko, Jan Trebunia-Tutka, Andrzej Polak, Anna Trebunia-Wyrostek, Jerzy Trela, Ernest Bryll - "Ernest Bryll Jasność Narodzenia"

Tołhaje - "Mama Warhola"

Stasiuk i Haydamaky - "Mickiewicz-Stasiuk-Haydamaky"

Warszawskie Combo Taneczne - "Sto lat panie Staśku!"

Kayah, Mirosław Kowalik, Mateusz Pospieszalski, Jorgos Skolias, Zygmunt Staszczyk, Trebunie-Tutki, Wojciech Waglewski - "Tischner. Mocna nuta"

Album roku - muzyka dziecięca i młodzieżowa:



4Dreamers - "4Dreamers"

Karimski Klub - "Dla dzieci

Natalia Kukulska, Marek Napiórkowski - "Szukaj w snach"

Autor roku:

Dawid Podsiadło

Kasia Lins

Katarzyna Nosowska

TEAM AUTORSKI: Krzysztof Zalewski / Dawid Podsiadło

TEAM AUTORSKI: Patryk Kumór / Michał Pietrzak / Dominic Buczkowski-Wojtaszek / Jan Bielecki

Kompozytor roku:

Barbara Wrońska

TEAM KOMPOZYTORSKI: Dawid Podsiadło / Bartosz Dziedzic

TEAM KOMPOZYTORSKI: Dominic Buczkowski-Wojtaszek / Patryk Kumór / Małgorzata Uściłowska

TEAM KOMPOZYTORSKI: Krzysztof Zalewski / Dawid Podsiadło / Aleksander Świerkot / Marcin Macuk

TEAM KOMPOZYTORSKI: Patryk Kumór / Michał Pietrzak / Dominic Buczkowski-Wojtaszek / Jan Bielecki

Najlepsza oprawa graficzna:

Tomek Kudlak - "AYA" Kasia Kowalska

Macio Moretti - "Basta" Nosowska

Bartłomiej Walczuk - "Małomiasteczkowy" Dawid Podsiadło

Angelika Bujak - "miXtura" Lanberry

Mariusz Mrotek - "Raj" The Dumplings

Najlepszy album zagraniczny:

Lady Gaga, Bradley Cooper - "A Star Is Born"

Greta Van Fleet - "Anthem of the Peaceful"

Zaz - "Effet Miroir"

Paul McCartney - "Egypt Station"

Justin Timberlake - "Man Of The Woods".