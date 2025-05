Spice Girlsbyły u szczytu sławy w połowie lat 90. Brytyjski girlsband za sprawą albumów "Spice" i "Spiceworld" osiągnął międzynarodową sławę i sprzedał ponad 100 milionów płyt.

Wspólna droga Melanie Brown ("Scary Spice"), Melanie Chisholm ("Sporty Spice"), Emmy Bunton ("Baby Spice"), Geri Halliwell ("Ginger Spice") i Victorii Adams, później po mężu Beckham ("Posh Spice") nie trwała jednak długo - w 2000 roku zespół rozpadł się, a odtąd występował razem jedynie okazjonalnie.

Po raz ostatni zrobiły to na zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 r. Siedem lat później doszło do reaktywacji na potrzeby 13 koncertów w Wielkiej Brytanii i Irlandii pod hasłem "Spice World - 2019 UK Tour". W tej trasie nie wzięła udziału Victoria Beckham, która wielokrotnie mówiła, że kariera muzyczna to dla niej zamknięty etap.

Mel B (Spice Girls) ujawnia zaskakujące kulisy powstania przeboju "Wannabe"

Od czasu debiutu piosenka "Wannabe" stała się nie tylko przebojem, ale i symbolem kobiecej siły i filozofii "girl power". Utwór, z którym grupa wspięła się na listy przebojów, sprzedał się nakładem 7 mln egzemplarzy, został napisany przez członkinie grupy oraz producentów Matta Rowe'a i Richarda Stannarda.

I to właśnie z kulisami powstawania singla wiąże się pewna anegdota, którą niedawno Mel B podzieliła się podczas występu w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Wokalistka ujawniła, że rapowy fragment piosenki napisała w zaskakującym miejscu.

"Wiesz, że napisałam ten rapowy fragment w toalecie" - powiedziała Mel B w rozmowie z Fallonem. "Pamiętam, że powiedziałam wtedy: 'Dziewczyny, dajcie mi sekundę na napisanie rapu'. Bo wtedy myślałam, że byłam raperką. Oczywiście nią nie byłam" - dodała.

Całość została ukończona w raptem 30 minut. To w studiu Mel B i Emma Bunton wpadły na pomysł włączenia wymyślonego zwrotu "zigazig-ah" do tekstu. "Wiesz, jak to jest, kiedy jesteś w paczce i się wygłupiasz, to wymyślasz różne głupie słowa. Tak właśnie było w tym przypadku" - opowiadała później Mel C.

Melanie Chisholm, Emma Bunton, Melanie Brown, Victoria Adams i Geri Halliwell (Spice Girls) podczas festiwalu w Cannes - 11 maja 1997 r. Ron Davis Getty Images

"Wannabe" nie podbiło serc krytyków, ale szybko okazało się, że brytyjską piątkę pokochał cały świat. Wokalistki zgarnęły m.in. Brit Awards dla brytyjskiego singla roku w 1997 r. i poczwórną platynę od British Phonographic Industry (BPI). Piosenka do końca 1996 r. okupowała szczyty list przebojów w 22 krajach. Utwór stał się najlepiej sprzedającym się singlem zespołu dziewczęcego, który po latach nie stracił na swojej przebojowości.

Przypomnijmy, że w 2026 r. przypada 30-lecie wydania debiutanckiego albumu "Spice", który przyniósł takie przeboje, jak m.in. "Wannabe", "Say You'll Be There", "2 Become 1" i "Mama".

