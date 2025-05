Format "Must Be The Music" jest uznawany przez wielu Polaków za kultowy, a 16 maja 2025 roku fani programu śledzili proces wyłonienia kolejnego najlepszego głosu w Polsce podczas wielkiego finału. Przypomnijmy, że w składzie jury zasiadły nowe osoby - Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh, a program prowadzili Maciej Rock, Patricia Kazadi oraz Adam Zdrójkowski. Sprawdźcie nasze wywiady z jurorami show Polsatu!

Podczas wielkiego finału "MBTM" usłyszeliśmy ośmioro różnorodnych wykonawców, którzy przeszli niesamowitą drogę w programie. Na scenie wystąpili: Dawid Dubajka, Helena Ciuraba, ZoSia Karbowiak i Miód, Kuba i Kuba, Bonaventura, Gracjana Górka, Alien x Majtis oraz Weronika Ryba. Przypomnijmy, że finaliści walczyli o zwycięstwo i nagrodę pieniężną w wysokości 250 000 zł oraz o prawo do udziału w Polsat Hit Festiwalu organizowanym przez Telewizję Polsat. Jak się okazało, wszystko zgarnął duet Alien x Majtis!

Dawid Kwiatkowski tuż przed finałem "Must Be The Music". Muzyk opowiedział o niekorzystnych kontraktach muzycznych

Dawid Kwiatkowski opowiedział Interii Muzyce, jakie tkwią w nim emocje tuż przed wielkim finałem show Polsatu. Muzyk zdradził, jakie cechy powinien mieć artysta, który chce podbić rynek muzyczny oraz dlaczego początkujący twórcy muszą mierzyć się z mądrym wyborem artystycznej ścieżki. "Sam byłem świadkiem wielu walk sądowych i rozmawiałem z artystami, których każdy zna. Bardzo im nie zazdrościłem tego, jak byli uwiązani i zapięci na łańcuch - te wytwórnie bardzo im robiły na złość. Przecież mogliby puścić tego człowieka! Podpisać ugodę, ale nie! To złe wilki. Bardzo się cieszę, że w tym programie nikt nie będzie musiał zaraz po wygranej wydać pieniędzy na prawnika. Ci ludzie, którzy walczyli o swoje prawa, wydawali po dziesiątki tysięcy złotych, czasami nawet brali kredyt na prawników - znam takie przypadki. A więc fajnie, że Polsat i 'Must Be The Music' nie będą nikogo przy sobie zatrzymywać" - opisał Dawid Kwiatkowski.

"Dużo wspaniałych uśmiechów, pięknych oczu, wspaniale sklejonych zdań i propozycji poleci w waszą stronę. Bardzo proszę, wykorzystujcie swoje znajomości, pytajcie, kto to jest, jakim jest człowiekiem i z kim pracował. Po prostu trzeba uważać!" - dodał juror.

Bartek_x_Dawid_Kwiatkowski_MBTM_1605 Interia.pl INTERIA.PL

Natalia Szroeder tuż po ogłoszeniu wyników w "Must Be The Music". Czy wystąpi w kolejnej edycji show jako jurorka?

"Finał był złożony dokładnie z tych pozycji, z których miał być złożony. Uważam, że mieliśmy przepiękny, bardzo wyrównany finał" - skomentowała Natalia Szroeder, która dodatkowo zdradziła Interii Muzyce, iż pomimo tego, że "nie ma jeszcze umowy na stole", wierzy, że skład jurorski w kolejnej edycji nie ulegnie zmianie. Jak Natalii współpracowało się z Igorem Herbutem przy nowej wersji utworu "REM"? Sprawdźcie naszą rozmowę!

Natalia Szroeder tuż po ogłoszeniu wyników w "Must Be The Music". Czy wystąpi w kolejnej edycji show jako jurorka? Bartłomiej Warowny INTERIA.PL

Miuosh o wygranej Aliena i Majtisa w "Must Be The Music". Juror szczerze im pogratulował

Miuosh, świeżo po ogłoszeniu werdyktu, podzielił się z Interią Muzyką szczerymi przemyśleniami, odnośnie wyników głosowania. Raper podzielił się również złotymi radami, o których powinni pamiętać muzycy wchodzący na rynek muzyczny. "Każdy tworzy muzykę w zupełnie innym nurcie i każdy robi to najlepiej. Nie dało się źle wybrać z tej finałowej trójki! Dla wszystkich z tej finałowej trójki mam złotą radę: nie zmieniajcie się. To, że tutaj są z taką jakością i poziomem, świadczy o tym, że dobrze robią. Niech nic nie zmieniają na siłę. Róbcie to tak, jak to robicie!" - wyznał Miuosh, który dodatkowo zdradził nam, że pojawi się w kolejnej edycji "Must Be The Music" ponownie w roli jurora!

Miuosh o wygranej Aliena i Majtisa w "Must Be The Music". Juror szczerze im pogratulował Bartłomiej Warowny INTERIA.PL

Sebastian Karpiel-Bułecka o ostatnich chwilach w "Must Be The Music". "Czeka ich nowa przygoda"

Juror "Must Be The Music", Sebastian Karpiel-Bułecka, opowiedział Interii Muzyce o tym, za czym będzie tęsknił po skończeniu show. Muzyk zdradził, co musi mieć artysta, aby na dłużej zaistnieć w branży muzycznej i kto jego zdaniem zasługuje na wygraną programu.

Sebastian Karpiel-Bułecka o ostatnich chwilach w "Must Be The Music". Dziś wielki finał show Polsatu Interia.pl INTERIA.PL