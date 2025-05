"Tak się cieszę, że mam to za sobą i że podeszłam do tego wtedy, a nie zwlekałam, bo miałam takie myśli, żeby zrobić sobie rok przerwy, bo rok wcześniej poszłam do szkoły. Chwała Bogu, że to się wydarzyło dwa lata temu, bo mam to z głowy" - zdradziła Roxie Węgiel w rozmowie z Eską, przyznając jednocześnie, iż miała szczęście na maturze ustnej. Wokalistka odwołała się do własnego tekstu kultury.

"Tak, odwołałam się do swojej piosenki. Komisja zareagowała pozytywnie. Powiedziałam, że do mojej, nie do piosenki Roksany Węgiel, żeby nikt mi nie zarzucił, że coś tam ściemniam, ale to był hit. To jest moje najlepsze wspomnienie z matury. (...) Odwołałam się do mojej piosenki 'Miasto', bo dostałam akurat polecenie, żeby opisać obraz miasta i odwołać się do jakiegoś wybranego tekstu kultury. Mówię: 'No nie, ale mam szczęście!'. Ja się tak bałam, że dostanę jakieś zdjęcie, którego w życiu na oczy nie widziałam, a tutaj miasto... Powiedziałam: 'Nie no, pięknie, lepiej być nie może' - zdradziła Roxie Węgiel.