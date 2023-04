Pokonał ją Mrozu. Tak skomentowała przegraną na Fryderykach

Do Gliwic, które w tym roku po raz pierwszy są gospodarzem Gali Muzyki Rozrywkowej i Jazzu Fryderyk Festiwal, przyjechali najlepsi polscy wokalistki i wokaliści, by swoimi koncertami uświetnić ceremonię wręczenia Fryderyków. Oprócz przedstawicieli popu i rocka w koncercie finałowym tradycyjnie biorą udział muzycy reprezentujący różne muzyczne światy m.in. jazzmani, hiphopowcy i muzycy grający metal.

Na scenie zaprezentowali się m.in. Sara James, Julia Wieniawa, Ania Leon, Zalia, Rubens, Szczyl, Brodka, Doda, Natalia Przybysz, Natalia Szroeder, Lanberry i Bovska, Mrozu, Smolasty, Grzegorz Hyży oraz zespoły T.Love, Feel, Rita Pax, Me and That Man i Behemoth.

Fryderyki 2023: Mrozu nagrał Album Roku Pop. Doda komentuje

W kategorii Album Rok Pop Fryderyka otrzymał Mrozu za płytę "Złote Bloki".

"Myślę, że teraz Mrozu jest wart więcej niż 'Miliony monet'" - powiedział ze sceny Mrozu , nawiązując do tytułu swojego przeboju.

"Wiem, że sam Mrozu wykasował w swojej głowie całą dyskografię przed płytą 'Zew'. Nie dziwię się - mamy do czynienia z artystą dojrzałym, świadomym w pełni, w którą stronę chce podążać. Owocem jest trzeci z kolei naprawdę bardzo dobry album, do którego chce się wracać" - pisał o płycie w recenzji dla Interii Rafał Samborski.

Wyniki konkursu skomentowała Doda, która także była nominowana w tej kategorii za swój album, pt. "Aquaria".

Wokalistka opublikowała zdjęcie z Mrozem na InstaStory.

"Tym razem Mrozu. Może za kolejne 20 lat się uda" - zażartowała Doda nawiązując do faktu, że jej fani musieli czekać na jej kolejny autorski album 11 lat.

Fryderyki 2023 - kto otrzymał nagrody?

ALBUM ROKU MUZYKA KORZENI - Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" - "70-lecie Zespołu Pieśni i Tańca 'Śląsk' im. Stanisława Hadyny. Największe przeboje"

ALBUM ROKU PIOSENKA POETYCKA I LITERACKA - sanah - "sanah śpiewa Poezyje"

ALBUM ROKU JAZZ - Michał Barański - "Masovian Mantra (Polish Jazz vol. 88)"

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU JAZZ - Andrzej Gondek



ALBUM ROKU BLUES - Maja Kleszcz - "B.L. ues"

ALBUM ROKU ELEKTRONIKA - Skalpel - "Origins"

ALBUM ROKU ALTERNATYWA - Brodka - "Sadza"

ALBUM ROKU MUZYKA FILMOWA, TEATRALNA, ILUSTRACYJNA - Hania Rani - "Venice - Infinitely Avantgarde"

ALBUM ROKU MUZYKA DZIECIĘCA - Różni wykonawcy - "The Best of Studio Filmów Rysunkowych"

PRODUCENT/PRODUCENTKA/TEAM PRODUCENCKI ROKU - Mrozu

AUTOR/AUTORKA/TEAM AUTORSKI ROKU - Mrozu / Arek Sitarz

NAJLEPSZE NOWE WYKONANIE - Albo Inaczej feat. Kaśka Sochacka - "Ostatnia prosta"

TELEDYSK ROKU - Brodka za Brodka - "Sadza"

ZESPÓŁ / PROJEKT ARTYSTYCZNY ROKU - MIOUSH x Zespół "Śląsk"

NAJLEPSZE NAGRANIE KONCERTOWE - Dawid Podsiadło - "Leśna Muzyka"

ALBUM ROKU POP - Mrozu - "Złote bloki"

ALBUM ROKU HIP HOP - Szczyl, Magiera - "8171"

ARTYSTKA ROKU - sanah

ARTYSTA ROKU - Mrozu

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU - Sara James

ALBUM ROKU INDIE POP - Mitch & Mitch con il loro Gruppo Etereofonico - "Amore assoluto per Ennio"

ALBUM ROKU ROCK - Dezerter - "1986 Co będzie jutro?"

KOMPOZYTOR/KOMPOZYTORKA/TEAM KOMPOZYTORSKI ROKU - Dawid Podsiadło, Jakub Galiński

UTWÓR ROKU - Mrozu feat. Vito Bambino - "Za daleko"

Clip Mrozu Za daleko - feat. Vito Bambino

ARTYSTA ROKU JAZZ - Michał Barański

ALBUM ROKU METAL - Behemoth - "Opvs Contra Natvram".