Trwa 12. edycja "Must Be The Music"- show powracającego na antenę Polsatu po dziewięciu latach. W najnowszym sezonie poczynania uczestników oceniają Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh.

W jednym z ostatnich odcinków na scenie "Must Be The Music" pojawił się Karol Bonawentura Mieliński, występujący pod pseudonimem Bonaventura. Młody artysta zachwycił jurorów emocjonalnym wykonaniem swojej autorskiej ballady "K + K".

"Takie kompletne, pełne, wysublimowane, sztuka!" - komentowała wówczas mocno przejęta Natalia Szroeder. "To była wspaniała historia w ogóle ten tekst. To da się uwspólnić z wieloma ludzkimi emocjami w różnych miejscach tego kraju i w różnych miejscach życia, co jest bardzo ważne (…). Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, dziękuję" - wtórował jej Miuosh.

Wokalista otrzymał cztery razy "tak" i przeszedł do kolejnego etapu rywalizacji. Jego emocjonalny występ, przepełniony szczerością i muzyczną autentycznością, spotkał się z ogromnym uznaniem nie tylko wśród ekspertów z programu, lecz także wśród publiczności. Teraz artysta prezentuje kolejny singiel, który z pewnością podobnie poruszy serca Polaków.

Poruszył serca jurorów i publiczności. Teraz wydał kolejny, równie emocjonalny singiel

Singiel "tęskno za Tobą" to pierwsza zapowiedź nadchodzącego albumu Bonaventury. Utwór jest osobistą opowieścią o stracie ważnej osoby i przeżywaniu głębokiego smutku po jej odejściu. Artysta w szczerej kompozycji o bezsilności dzieli się ze słuchaczami emocjami, których doświadczył, gdy odeszła jego ukochana ciocia. Była to osoba, która nauczyła muzyka czerpania radości z życia.

"Bardzo długo zastanawiałem się nad tym, czy wypuszczę ten singiel. Jest dla mnie dość osobisty, bo napisałem go po śmierci mojej cioci, która była dla mnie szalenie ważna. To ona nauczyła mnie pogody ducha i podlewała we mnie radosne podejście do życia. Swoją postawą pokazywała, że obśmiać jakieś niepowodzenia to stać się wolnym. Cieszę się, że cząstka niej w postaci podejścia do życia jest ze mną. Dzięki temu jest mi łatwiej. Dziękuję" - wyjaśnia Bonaventura.

Kim jest Bonaventura?

Bonaventura jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie oraz szkoły muzycznej. Obecnie pracuje jako nauczyciel śpiewu, muzyki oraz gry na gitarze. Po studiach, aby zarobić pieniądze na życie i rozwijanie swojej kariery, pracował w sklepie IKEA i grał na ulicach.

Największym osiągnięciem artystycznym Bonaventury - jak sam wskazuje - jest wydanie debiutanckiego krążka. W 2023 r. początkujący muzyk oddał w ręce słuchaczy płytę "Bonaventura i jego ballady". Właśnie z tego albumu pochodzi piosenka "K + K", którą wokalista zachwycił jurorów "Must Be The Music".

