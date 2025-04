Nagrania "Silent Echoes" odbyły się w studiu New Constellation w Ontario na Florydzie, gdzie produkcją - wraz z zespołem - zajął się (odpowiedzialny również za miks) Jarrett Pritchard , któremu asystowali dwaj inżynierowie dźwięku: Robert Caldwell i Jeremy Miller . Okładkę zaprojektował doskonale rozpoznawalny na metalowej scenie, amerykański artysta Travis Smith .

Album "Silent Echoes" Gruesome pilotuje właśnie opublikowany singel "A Darkened Window". Możecie go sprawdzić poniżej:

"Muzyka Gruesome to intencjonalny hołd składany pierwszej fali deathmetalowej sceny z Tampy na Florydzie, zwłaszcza wczesnemu okresowi działalności Death, a zarazem najwyższej klasy oldskulowy death metal grany przez najbardziej poważanych i sprawdzonych w bojach muzyków tego gatunku" - czytamy na stronie zespołu.

Skład Gruesome tworzą od samego początku basistka Robin Mazen ; znany z kultowego Possessed gitarzysta Dan Gonzalez ; perkusista Gus Rios , członek grind / deathmetalowej supergrupy Kill Division i były muzyk m.in. Sickness i Malevolent Creation ; oraz grający na gitarze wokalista Matt Harvey , lider cenionej kalifornijskiej formacji Exhumed . Dwaj ostatni z wymienionych muzyków udzielają się także w zespołach wykonujących utwory Death : Left To Die i Living Monstrosity .

1. "Condemned Identity"

2. "A Darkened Window"

3. "Frailty"

4. "Shards"

5. "Silent Echoes"

6. "Voice Within The Void"

7. "Fragments Of Psyche"

8. "Reason Denied".