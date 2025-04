Piosenka "Mała ja" zanotowała ponad 2,1 mln odsłon, a teraz do sieci trafił kolejny singel "Nie ma cię tu" . To osobista opowieść - z tekstem samej Moniki Kociołek - o stracie, żałobie i próbie pogodzenia się z odejściem bliskiej osoby.

"To subtelne, a jednocześnie mocne przypomnienie, jak ważne jest, by kochać i doceniać ludzi, póki są obok. Singel koi, porusza i daje przestrzeń na łzy - ale i nadzieję. 'Nie ma Cię tu' to nie tylko piosenka, to emocjonalne doświadczenie" - czytamy w informacji prasowej.