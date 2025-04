Jed Gould znany szerzej jako Jed the Fish był DJ-em radiowym pochodzącym z Los Angeles. To dzięki niemu w Stanach Zjednoczonych popularne stały się grupy takie jak Depeche Mode, The Pretenders czy Duran Duran. Jed był bowiem jednym z pierwszych DJ-ów, który grał ich muzykę za oceanem.