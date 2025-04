Po przebytej rekonwalescencji artystka nadrabia stracony czas, a jej fani mają coraz więcej okazji do spotkań z młodą gwiazdą. Nowe ogłoszenia koncertowe sprawiają, że słuchacze już przebierają nogami z ekscytacji. Obecnie Roxie Węgiel jest w trakcie swojej przełożonej trasy "Break Tour" , która obejmuje dziewięć koncertów w różnych zakątkach Polski. Ostatni występ z tournee odbędzie się 27 kwietnia w Toruniu.

Fani Roxie Węgiel zalali wpis na Instagramie falą komentarzy. Okazuje się, że wiele osób zamierza wybrać się na festiwal właśnie dla piosenkarki. "Dobra, ale Roxie to się nie spodziewałam", "Piątek zapowiada się fajowo!", "Omg, cudownie", "No nie wierzę, lepiej być nie mogło", "Kupuję bilety!", "Zazdroszczę tym, co idą" - czytamy.