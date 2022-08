W tym roku Earth Festival Uniejów odbędzie się po raz piąty. Jubileuszowa edycja to aż trzy dni festiwalu z udziałem ponad 30 wykonawców z Polski i Ukrainy.

"'Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie żyją w pokoju. Możesz powiedzieć, że jestem marzycielem, ale nie jestem jedyny. Mam nadzieję, że pewnego dnia dołączysz do nas i świat stanie się jednością' - słowa kultowego 'Imagine', wyśpiewane przed laty przez Johna Lennona, nigdy nie były bardziej aktualne. W czasie toczącej się tuż obok nas wojny i zagrażającej światu katastrofy klimatycznej wybrzmią szczególnie mocno w Uniejowie podczas piątej edycji "Earth Festivalu" - zapowiadają organizatorzy.

"'Earth Festival' to dla nas szczególna impreza ze względu na dwa walory - rozrywkowy i, co niezwykle ważne, także edukacyjny. W tym roku czekają nas trzy wspaniałe koncerty: dwa poświęcone ekologii, żywiołom i Matce Ziemi, jeden poświęcony wojnie na Ukrainie. Ziemia to nasz wspólny dom, a wojna i ekologia to globalne sprawy. A przecież wszyscy chcemy żyć w świecie pełnym pokoju i harmonii i taką też przyszłość chcemy zapewnić kolejnym pokoleniom' - mówi Dyrektor Programowa Telewizji Polsat Nina Terentiew.

Earth Festival Uniejów 2022 - "Krzysztof Zalewski i Przyjaciele"

Piątkowy koncert "Zalewski i Przyjaciele" zbudowany został wokół czterech żywiołów: ziemi, powietrza, ognia i wody. Krzysztof Zalewski zaprasza na scenę przyjaciół, którym troska o Ziemię jest szczególnie bliska, a ekologia to ich styl życia. Na jednej scenie zaśpiewają z nim Monika Brodka, Igo, Grubson, Smolik, Natalia Szroeder, Natalia Przybysz, Paulina Przybysz oraz Katarzyna Nosowska.

Wykonają nie tylko największe przeboje Zalewskiego, lecz także covery takie jak: "Kolorowy wiatr" Edyty Górniak czy "Earth song" Michaela Jacksona oraz swoje największe przeboje, m.in. Grubson "Na szczycie", a Brodka "Grandę".

Earth Festival Uniejów 2022 - "Artyści przeciwko wojnie"

Sobotni koncert to hołd dla wszystkich ofiar barbarzyńskiej wojny, która toczy się za naszą granicą. Oprócz utworów muzycznych usłyszymy też wstrząsające świadectwa dzieci, które przeżyły wojenne piekło. Najbardziej znane utwory poświęcone walce o wolność wybrzmią w niezwykłej aranżacji Orkiestry Michała Grotta.

Tego wieczoru na festiwalowej scenie Muniek Staszczyk i Przyjaciele, Piotr Kupicha, Maciej Musiałowski, Kasia Kowalska, Maciej Maleńczuk, Grzegorz Hyży, Robert Janowski, Tina Karol, Sebastian Karpiel-Bułecka, Paweł Domagała, Skubas, Kev Fox, Julia Marcell i Zazula. W roli prowadzącej Paulina Sykut-Jeżyna.

Earth Festival Uniejów 2022 - "Gwiazdy dla Czystej Polski"

Zwieńczenie festiwalu w Uniejowie to koncert "Gwiazdy dla Czystej Polski". Na scenie znani z zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska: Andrzej Piaseczny, Julia Wieniawa, Sebastian Karpiel-Bułecka, Doda, Małgorzata Ostrowska, Michał Szpak, Sebastian Riedel, Ania Rusowicz, Pectus, Konin Gospel Choir. Na scenie także Grott Orkiestra oraz prowadzące: Ilona Krawczyńska i Marcelina Zawadzka.

Earth Festival Uniejów 2022 - Ekomiasteczko i atrakcje

"Earth Festival" w Uniejowie to trzy dni wspaniałych doznań muzycznych oraz dwa dni wypełnione aktywnościami dla dzieci i dorosłych w specjalne urządzonym ekomiasteczku. Na wszystkich zgromadzonych czekają między innymi sportowe wyzwania w wirtualnej rzeczywistości, strefa beauty z ekopielęgnacją, konkursy z nagrodami czy ekowarsztaty: budowanie domków dla owadów, obrazki z roślin i wiele innych. Jedna z atrakcji to także niepowtarzalna możliwość obejrzenia autobusu wodorowego.

Na sobotę zaplanowano także kino "Earth Festival", podczas którego emitowane będą: przedpremierowo film dokumentalny z biblioteki BBC Earth "Earthshot. How to Save Our Planet" z Davidem Attenborough, a także z portfolio Telewizji Polsat - film dla dzieci "Jeżyk i przyjaciele" oraz komedia romantyczna "Narzeczony na niby". Wstęp na wszystkie trzy koncerty na terenie Term Uniejów oraz do ekomiasteczka i kina plenerowego jest bezpłatny.

Earth Festival Uniejów 2022 - jak dojechać?

Termy Uniejów znajdują się przy ul. Zamkowej 3/5, w środkowej części miasteczka.

Jeśli wybieracie się do Uniejowa samochodem, jadąc od strony północnej musicie kierować się drogą wojewódzką nr 473, od strony wschodniej drogą wojewódzką DW469, a z zachodu i południa drogą krajową nr 72.

Przy obiekcie znajduje się duży, bezpłatny parking.

Aby dotrzeć na imprezę bez samochodu, należy udać się do Łodzi/Lutomierska czy Łęczycy i autobusem dojechać od Uniejowa.

Wydarzenie będzie można śledzić w Interii oraz na antenach Telewizji Polsat i Polsat News.

Przypomnijmy, że w 2021 r. w Uniejowie wystąpili m.in. Beata Kozidrak i Bajm, Kwiat Jabłoni, Roksana Węgiel, Michał Szpak, Wilki, Paweł Domagała i Dawid Kwiatkowski.

