Herb Alpert rozpoczął swoją muzyczną podróż pod koniec lat 50., ale to dopiero w latach 60. XX wieku, kiedy stworzył zespół Tijuana Brass, jego kariera nabrała prawdziwego rozpędu. Album “Whipped Cream & Other Delights” z 1965 roku okazał się ogromnym sukcesem, osiągając status najlepiej sprzedającego się albumu w Stanach Zjednoczonych, wyprzedzając takie legendy jak The Beatles czy The Rolling Stones.