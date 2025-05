Sonia Szklanowska zdobyła popularność dzięki programowi "Hotel Paradise" . Wystąpiła w drugiej edycji reality-show, a dzięki sympatycznemu usposobieniu prędko zaskarbiła sobie serca widzów. Po zakończeniu programu Sonia aktywnie działała w sieci, rozwijając swoją karierę influencerki. Jednocześnie nieustannie pielęgnowała pasję do fotografii oraz muzyki.

Sonia miała okazję stworzyć piosenkę czołówkową do kolejnego sezonu "Hotelu Paradise". Autorami utworu "Oto raj" byli gitarzyści zespołu Ira : Piotr Konca i Sebastian Piekarek oraz producent Marcin Limek . Tekst napisał Wojciech Byrski , pracujący wcześniej z takimi wykonawcami, jak m.in. Ira, Lady Pank, Bracia, De Mono, Piotr Cugowski, Ania Wyszkoni, Maciej Balcar i Natasza Urbańska. Klip do utworu nakręcono na Zanzibarze.

"Iluzja" była bardzo emocjonalną kompozycją, opowiadającą o cierpieniu, które Sonia przeżyła, gdy straciła ciążę. "Ta piosenka opowiada historię z mojego życia, która zmieniła mnie na zawsze. To bardzo osobisty utwór, a jego najmniejszy nawet szczegół odzwierciedla mnie, Sonię" - mówiła wokalistka.

W 2025 r. w ręce fanów influencerka oddała kolejne utwory - w lutym ukazał się "Rozdział" , a w kwietniu "To już nie mój dom" .

O śmierci Soni poinformowali przedstawiciele stacji TVN, a także jej znajomi. Ata Postek, influencerka i znajoma zmarłej celebrytki, na swoim profilu na Instagramie odniosła się do tragicznych doniesień. "Miałam nadzieję, że to nie prawda, ale jednak prawdą jest. Miałam bardzo dużo wiadomości i dzwonią do mnie - już ochłonęłam. Na razie nie mogę więcej się wypowiedzieć" - napisała.