W 2005 r., występując na scenie w Sopocie, Mandarynazachęciła publiczność do wspólnej zabawy okrzykiem "Znacie Ev'ry Night?", który zapisał się na kartach historii popkultury. W samym haśle nie byłoby nic zabawnego, gdyby nie wydarzenia, które nastąpiły chwilę po tym, jak wokalistka wykrzyczała je w stronę publiczności. Występ z piosenką "Ev'ry Night" okazał się jedną wielką klapą - Mandaryna strasznie fałszowała, a po wykonaniu zanosiła się płaczem.

Ten występ zdefiniował karierę Mandaryny. Polacy pamiętają wpadkę do dziś!

Show w Sopocie był jednym z najszerzej komentowanych w dziejach polskiej telewizji i ciągnął się za artystką latami. Po czasie okazało się, że fałsz, który tak zszokował oglądających, nie był winą Mandaryny. Piosenkarka miała bowiem spore problemy techniczne. "Nic nie słyszałam, moje chórki były wyłączone, a muzycy mieli rozstrojone instrumenty" - wyjawiła gwiazda.

Choć wielu Polaków do dziś kojarzy nazwisko Mandaryny wyłącznie z pamiętnym występem w Operze Leśnej, gwiazda przyznaje, że tamte wydarzenia nie definiują jej jako artystki. Jest dzisiaj w zupełnie innym miejscu i doskonale sobie radzi. Co więcej, pokazuje, że ma dystans do siebie i zamierza świętować jubileusz ikonicznego "Ev'ry Night", który przypada w tym roku!

Mandaryna świętuje 20-lecie wydania "Ev'ry Night"

20 lat po premierze singla, artystka powraca z jubileuszową EP-ką, zatytułowaną "Ev'ry Night 2025 Remix EP". Legendarny utwór pojawi się na płycie w kilku nowych wersjach, a jedną z nich fani piosenkarki mogą już przesłuchać. Jest to remix, stworzony we współpracy z duetem Ikarvs.

Na minialbumie znajdą się także utwory nagrane z producentami Helucze, UNKLFNKL oraz 9Lives. Dzięki nowym aranżacjom "Ev'ry Night" zyska nowoczesne trance'owe, hyperpopowe i house'owe brzmienie. EP-ka ukaże się w całości już 30 maja.

"Ev'ry Night" to ponadczasowy przebój, który pokochały pokolenia Polaków

Jubileuszowa EP-ka to powrót do czasów, w których wszystko było błyszczące, a muzyka zachęcała do tańca. Mandaryna przypomina piosenkę, która dla wielu stała się synonimem dobrej zabawy czy wakacyjnej beztroski, i która przede wszystkim przertwała próbę czasu, docierając do kolejnych pokoleń Polaków.

"Mandaryna to ikona naszego dzieciństwa. Z dzisiejszej perspektywy widzimy ją również jako artystkę, która w szarych latach 2000 była kolorowa i pewna siebie, no i robiła wyjątkowy, muzyczno-taneczny show. My sami odkryliśmy 'Ev'ry Night' na nowo… i byliśmy w szoku, że ten utwór jest tak elektroniczny i wyprzedzający swoje czasy. Od nas dostaje nowe, trance'owe kolory i wokal Oli. Wracamy do czasów dzieciństwa patrząc na nie przez zupełnie różowe okulary" - wyznał duet Ikarvs.

