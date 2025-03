Bowie był twórcą wielu kultowych albumów, takich jak "The Man Who Sold the World", "Ziggy Stardust", "Low" czy "Heroes", które zrewolucjonizowały muzykę rockową i elektroniczną. Jego współprace z innymi artystami, m.in. z Brianem Eno, miały ogromny wpływ na rozwój muzyki eksperymentalnej. Zyskał także ogromną popularność dzięki swojej postaci Ziggy'ego Stardusta i działalności w filmie, występując m.in. w "The Man Who Fell to Earth". Bowie ciągle zmieniał swój wizerunek, co czyniło go nie tylko muzykiem, ale również pionierem mody i sztuki performatywnej.