Szokujące wyznanie Seleny Gomez! Ta piosenka to opowieść o jej największym strachu

Selena Gomez podzieliła się z fanami swoimi inspiracjami do powstania poszczególnych utworów z nowej płyty. Wyznała, że inspiracją do napisania utworu “Younger and Hotter Than Me” były jej dawne kompleksy oraz brak pewności siebie. W najnowszym albumie artystka dzieli się swoimi emocjami i doświadczeniami, które wpłynęły na jej życie i twórczość.

Tematyka piosenki i nowy album Seleny Gomez

Piosenka porusza temat lęku przed utratą ukochanej osoby na rzecz kogoś młodszego i bardziej atrakcyjnego. Utwór ten znalazł się na albumie “I Said I Love You First”, który Gomez stworzyła wspólnie ze swoim narzeczonym, producentem muzycznym Bennym Blanco. Wydawnictwo stało się pierwszym pełnym projektem muzycznym pary, co nadało mu wyjątkowe znaczenie zarówno w ich karierze, jak i w życiu prywatnym.

Współpraca z Bennym Blanco

Warto wspomnieć, że Benny Blanco tworzył wcześniej piosenki dla Seleny Gomez. Utwory takie jak “Same Old Love” czy “Kill Em With Kindness” powstały właśnie spod jego pióra. Blanco znajdował się w samym centrum konfliktu między Seleną a Justinem Bieberem, ponieważ współtworzył też utwór “Lonely” Biebera. Wydawnictwa były nacechowane emocjonalnie i bezpośrednio nawiązywały do ich długoletniego romansu i konfliktu. Przy powstawaniu utworów, musiał poznać historię pary. Selena i fani obserwujący jej relację z Bennym, bardzo doceniają jego emocjonalną dojrzałość i fakt, że nie kieruje się zazdrością i wspiera Selenę, aby mogła opowiedzieć historię, która była ogromną częścią jej życia.

Osobisty wymiar utworu

W wywiadzie dla SiriusXM TikTok Radio IRL piosenkarka opowiedziała, jak powstała kompozycja:

“Benny uznał, że to będzie piękne, ponieważ ‘Younger and Hotter’ odzwierciedla moje dawne niepewności i lęki. To było dla niego ważne, by również opowiedzieć tę historię. Myślę, że każdy człowiek czuł się kiedyś niepewnie. Byliśmy na imprezie lub w jakimś miejscu, gdzie trudno było nie porównywać się do innych. Nadal zdarza mi się mieć kompleksy, choć już nie tak często jak kiedyś. Zawsze znajdzie się ktoś ‘lepszy’ czy ‘bardziej błyszczący’, ale nie powinnam o tym myśleć.”

Album “I Said I Love You First” miał swoją premierę 21 marca i od razu wzbudził duże zainteresowanie fanów oraz krytyków. Zapowiadały go dwa single: “Call Me When You Break Up”, nagrany we współpracy z Gracie Abrams, oraz “Sunset Blvd.”. Nowe brzmienia i emocjonalne teksty utworów przyciągnęły uwagę słuchaczy, a wielu z nich zauważyło, że Gomez dzieli się w nich swoimi najbardziej osobistymi przeżyciami i uczuciami.

Specjalna wersja albumu

Dodatkowo ukazała się specjalna wersja albumu zatytułowana “I Said I Love You First - Explained: Narrated by Selena Gomez”, w której artystka opowiada o historii powstawania każdego utworu i dzieli się swoimi refleksjami na temat całego procesu twórczego. Wydawnictwo to rozpoczyna się nagraniem, w którym Gomez dziękuje ekipie serialu “Czarodzieje z Waverly Place”, od którego rozpoczęła się jej kariera aktorska i muzyczna. Dzięki temu projektowi słuchacze mogą jeszcze głębiej zrozumieć emocje i intencje stojące za każdym utworem na płycie.