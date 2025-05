Nagrodę wręczyła mu piątka jego dzieci. "Paląca ambicja, by śpiewać"

Podczas gali American Music Awards statuetkę Lifetime Achievement Award za całokształt osiągnięć odebrał Rod Stewart. 80-letni wokalista odebrał nagrodę z rąk pięciorga swoich dzieci. "Powodem, dla którego zająłem się muzyką, była paląca ambicja, by śpiewać. To było wszystko, co chciałem robić. Nigdy nie marzyłem o sławie ani bogactwie" – podkreślił ze sceny.