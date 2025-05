Zmienili cały skład "The Voice". Kto zasiądzie w czerwonych fotelach?

Spore zmiany czekają widzów "The Voice of Poland" (odchodzi Lanberry) i "The Voice Kids" (z programem pożegnała się Natasza Urbańska), ale to nic w porównaniu z rewolucją, która dotknęła "The Voice of Germany". Kto pojawi się w czerwonych fotelach?