W latach 50. uczęszczał do Liceum Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Krakowie (uczniami tej szkoły byli m.in. Andrzej Dąbrowski, Wojciech Karolak, Zbygniew Namysłowski, Zygmunt Konieczny, Katarzyna Gaertner, Ewa Demarczyk ), a potem do Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie.

"Karierę muzyka zawodowego rozpoczynał pod koniec lat 50., grając w zespołach rozrywkowych w Krakowie (m.in. Cyganeria, Kaprys) i Zakopanem (Watra). W styczniu 1961 roku dołączył do zespołu Czerwono-Czarni. Był chyba trzecim perkusistą tej formacji, przed nim grali Marek Szarak (w okresie pierwszych prób) i Ryszard Żuk (Koziatko). Do C-C wciągnął go kolega z Krakowa, ówczesny kierownik muzyczny zespołu, saksofonista Przemysław Gwoździowski (Czerwono-Czarni debiutowali pół roku wcześniej na gruzach pierwszej rockandrollowej kapeli Rhythm and Blues w lipcu 1960 roku koncertem w klubie Żak w Gdańsku, założycielem obu zespołów był Franciszek Walicki)" - przypomina Paweł Brodowski.