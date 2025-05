Od 2023 r. trwa trasa "M72" , na której Metallica promuje ostatnią płytę "72 Seasons" . Zespół ogłosił kolejne 16 koncertów w ramach powrotu do Europy. Legenda metalu nie zapomniała o wiernych fanach z Polski.

Tym razem koncert w naszym kraju odbędzie się 19 maja 2026 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W tym miejscu poprzednio grupa wystąpiła w 2008 i 2004 r. Z kolei w 1991 r. Metallica zagrała w słynnym "Kotle Czarownic" w ramach festiwalu Monsters of Rock razem z m.in. AC/DC i Queensrÿche.

Metallica wraca do Chorzowa. Co już wiemy?

27 maja ruszyła przedsprzedaż biletów dla członków Legacy i Fifth Member (zarejestrowani fani zespołu). Dzięki temu poznaliśmy ceny wejściówek na koncert w Chorzowie.

Część koncertów w Europie ponownie odbywać się będą w formule "No Repeat Weekend" , czyli dwóch koncertów o zupełnie odmiennych setlistach i gościnnych występach. Na takie atrakcje mogą liczyć fani we Frankfurcie (Niemcy), Dublinie (Irlandia), Budapeszcie (Węgry) i Londynie (Wielka Brytania).

Część dochodów ze sprzedaży biletów przekazana zostanie na fundację Metalliki - All Within My Hands. Na przestrzeni lat organizacja oddała ponad 20 milionów dolarów na inicjatywy takie jak wsparcie programów edukacji zawodowej, walkę z głodem i wykluczeniem żywieniowym czy pomoc w sytuacjach kryzysowych i klęskach żywiołowych.