Jennifer Lopez zaskakuje na American Music Awards. Wywołała zgorszenie wśród fanów

Jennifer Lopez tłumaczyła później, że cała choreografia miała głębsze znaczenie i była wyrazem emocji.

"To była narracja do całego występu. Chodziło o miłość, odnalezienie siebie, pamiętanie, kim się jest. Jestem szczęśliwa" - wyjaśniła w rozmowie z Entertainment Tonight, dodając z humorem, że przygotowania do gali zakończyły się dla niej kontuzją wymagającą trzech szwów.