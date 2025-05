Viki Gabor to 17-letnia gwiazda, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "The Voice Kids" . Wokalistka przed laty zgłosiła się do drugiej edycji show TVP, gdzie pod skrzydłami Tomsona i Barona dotarła aż do finału (ostatecznie zajęła drugie miejsce). Niedługo później zaprezentowała się międzynarodowej publiczności na Eurowizji Junior 2020 . Wygrała rywalizację, zapisując się na kartach historii konkursu, ponieważ była drugą z rzędu zwyciężczynią z Polski. Rok wcześniej eurowizyjny sukces odniosła bowiem Roxie Węgiel.

Viki, pomimo młodego wieku, ma na swoim koncie wiele sukcesów - trasy koncertowe, występy na największych festiwalach w kraju, duety z legendami polskiej sceny m.in. z Kayah , a także radiowe hity, które osiągały szczytowe miejsca na listach przebojów. W jej dyskografii znajdują się już także trzy długogrające albumy - "Getaway (Into My Imagination)", "ID" oraz "Terminal 3" .

Piosenkarka słynie nie tylko ze swoich tanecznych przebojów, lecz także wyrazistego wizerunku. Wielu internautów od lat zarzuca jej zbyt odważny makijaż czy stroje, niedostosowane do wieku. Viki Gabor nie bierze sobie złośliwych komentarzy do serca i w wywiadach podkreśla zwykle, że jest odporna na tego typu bezpodstawną krytykę.

"Osoby, które komentują takie rzeczy, niech zajmą się swoim życiem. Nie macie po prostu gustu" - komentowała w rozmowie z Pudelkiem. W programie "Obgadane" podkreśliła natomiast, że wizerunek sceniczny czy stylizacje ściankowe wymagają zupełnie innego makijażu oraz kreacji niż to, co nosi się na co dzień. "To jest mój wizerunek sceniczny. Kamery i scena wymagają tego makijażu, stylizacji. Na co dzień jest tego makijażu mniej" - podkreśliła młoda artystka.