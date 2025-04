Białorusko-ukraiński duet zachwyca w MBTM. "Muzyka jest językiem, który rozumie każda dusza"

Wzruszający występ duetu Kassia Noua i Illia na castingach programu "Must Be The Music" zachwycił jurorów, którzy jednogłośnie docenili talent i emocjonalną głębię ich muzyki. Wokalistka pochodząca z Białorusi oraz Ukrainiec, który przyjechał do Polski po wybuchu wojny, połączyli swoje siły, by poprzez twórczość wyrazić ból i nadzieję na lepsze jutro. Ich autorski utwór "Difficult Age" to tylko zapowiedź wielkiego muzycznego sukcesu - twierdzą jurorzy, którzy widzą w tej kompozycji potencjał na przebój.

Duet Kassia Noua i Illia, który zaprezentował się na scenie castingowej, oczarował jurorów swoim wykonaniem. Para przyjaciół poznała się we Wrocławiu, a ich historia zaczyna się w momentach trudnych dla ich krajów ojczystych. Kassia pochodzi z Białorusi, skąd musiała uciekać po eskalacji protestów w 2020 roku. Illia przyjechał do Polski z Ukrainy tuż po rozpoczęciu wojny w 2022 roku.

Życie w Białorusi, a szczególnie brutalne represje wobec protestujących, miały duży wpływ na twórczość Kassii. Wraz z raperem 8soten stworzyli utwór "Głosy", który stał się swoistym manifestem Białorusinów wołających o prawdę. Piosenka, niosąca silne przesłanie, odbiła się szerokim echem w kraju, jednak władze Białorusi postanowiły ją zakazać.

Kassia i Illia są przekonani, że "muzyka jest językiem, który rozumie każda dusza", dlatego w swojej twórczości starają się przekazać wsparcie, spokój i miłość, szczególnie w czasach pełnych niepewności i niepokojów.

Podczas castingowego występu duet zaprezentował utwór "Difficult Age", który jest autorską kompozycją Kassii. Wykonanie tej piosenki, jak i jej tekst, zrobiły ogromne wrażenie na jurorach programu.

Miuosh, głęboko poruszony emocjonalnym wykonaniem, wyznał: "Zabrakło mi trochę słów. To był naprawdę bardzo wysoki lot. To jest naprawdę sztos, naprawdę fenomenalnie". Natomiast Natalia Szroeder, zauważając złożoność kompozycji, dodała: "Taki masz przeszywający ten wokal. Bardzo dojrzała kompozycja, taka gotowa, hiciorska, powiedziałabym. Jest to materiał na przebój, a my chcemy przebojów!".

Na pierwszy rzut oka widać, że zarówno tekst jak i wykonanie wymagało od artystów włożenia całego serca. Przez przykre doświadczenia jakich doznali w tak młodym wieku, ich muzyka przeszywa na wskroś, co zostało docenione przez jurorów.

