W piątek 25 kwietnia o godzinie 19:50 w Polsacie zobaczymy następny odcinek "Must Be The Music". Z pewnością nie zabraknie tam wyjątkowych emocji ze względu na zbliżające się półfinały. Więcej o tym, czego widzowie mogą się spodziewać opowiedział prowadzący talent show, Maciej Rock.

Kto przejdzie do półfinału "Must Be The Music"?

"Mamy niezwykle istotny odcinek programu, bo właśnie dziś jurorzy zbiorą się na specjalnym panelu, będą się naradzać i decydować o tym, którzy uczestnicy przejdą do półfinałów, a którzy niestety nie" - zapowiada Maciej Rock.

Prowadzący przyznał, że nie będzie to łatwy wybór. Jury, w którego skład wchodzą Dawid Kwiatkowski, Miuosh, Natalia Szroeder oraz Sebastian Karpiel-Bułecka będzie musiało wybrać najwybitniejszych muzyków. Warto zaznaczyć, że po 3 i 4 głosy na tak otrzymało aż kilkudziesięciu uczestników.

"Myślę, że to będzie bardzo burzliwa narada, jurorzy muszą wybrać półfinałową 16-tkę" - mówił Maciej. Dodał też, że przyznane zostaną dwie dzikie karty - jedna od widzów, a druga od słuchaczy Radia Zet.

Miłosz Skierski w "halo tu polsat"

W programie "halo tu polsat" obok Macieja pojawił się także 15-letni Miłosz Skierski, uczestnik "Must Be The Music", który zaprezentuje swoje umiejętności w dzisiejszym odcinku. Młody artysta wyznał, że swoje pierwsze piosenki pisał dla mamy i babci jeszcze jako 4-latek.

"Zawsze miałem takie podejście, że chcę pokazywać w tym siebie. Na początku nie byłem tak świadomy, ale teraz jestem w takim momencie, że wiem, co chcę robić, jaką muzykę chcę wydawać. I 'Must Be The Music' mi w tym pomogło, bo to jest program dla mnie wyjątkowy" - mówił.

"W wieku 12 lat chyba poczułem, że chcę to robić całe życie, bo to jest coś mojego. Nie chciałbym robić nic innego, bo to by było nudne" - dodał.

Obecnie chłopak uczy się zdalnie, aby łatwiej było mu łączyć karierę z edukacją. W rozmowie opowiedział o tym, jak wygląda jego rzeczywistość: "Było to ciekawe dość ciekawe doświadczenie, bo przez pierwsze miesiące stałem się troszkę aspołeczny i to jest, myślę, że jedyny minus. Trzeba wiedzieć, jak zadziałać (...). Dopiero po jakimś czasie poczułem swobodę w tym i poczułem, że to był dobry wybór. Gdybym w to nie poszedł, w edukację domową, to w tym tygodniu pewnie nawet bym nie mógł tutaj siedzieć".

Warto wspomnieć, że nie jest to pierwszy raz młodego wokalisty na scenie. Końcem 2021 roku występował w preselekcjach do Eurowizji Junior, gdzie zajął drugie miejsce, przegrywając z Sarą James. Dwa lata później pojawił się w 6. edycji "The Voice Kids", gdzie trafił do drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Choć znalazł się w najlepszej trójce trenera, nie został wybrany do finału. Wielu internautów było wręcz oburzonych decyzją Kwiatkowskiego, zarzucając mu, że był to jego największy błąd w programie.

