W miniony piątek Polsat wyemitował pierwszy półfinał powracającego po wielu latach show "Must Be The Music". W odcinku na żywo wystąpiło dziewięcioro wokalistów i zespołów - ośmiu z nich zostało wyłonionych poprzez castingi przed jurorami, a jeden zdobył Dziką Kartę, przyznaną przez internautów. Do wielkiego finału mogli zakwalifikować się tylko najlepsi z najlepszych. Telewidzowie oddali tysiące głosów i ostatecznie wybrali czwórkę muzyków, która trafiła prosto do kolejnego etapu.

W pierwszym półfinale wyłoniono czwórkę finalistów. Wśród nich znaleźli się: Dawid Dubajka, Helena Ciuraba, Zosia Karbowiak i Miód oraz Kuba i Kuba. Co wiemy o muzykach, którzy powalczą o nagrodę główną (250 tys. zł i prawo do udziału w Polsat Hit Festiwal)?

Dawid Dubajka

Jest 30-letnim wokalistą i tekściarzem. Na co dzień spełnia się także w roli aktora teatralnego, występując w różnych spektaklach oraz musicalach. Najwięcej przyjemności finalista "Must Be The Music" odnajduje jednak w tworzeniu swojej autorskiej muzyki.

W dzieciństwie Dawid Dubajka marzył o tym, by zostać piłkarzem, jednak w wieku osiemnastu lat spotkał go przykry incydent. W trakcie zimowego treningu dostał zapalenia nerwu twarzowego, w wyniku czego lewa część jego twarzy została sparaliżowana. Wówczas Dawid zrezygnował ze sportu i niedługo później zajął się muzyką.

Uczestnik show Polsatu nie zamyka się na jeden gatunek muzyczny i próbuje swoich sił w przeróżnych piosenkach. Jak sam przyznaje, najczęściej podąża za głosem serca i wykonuje to, co akurat wpadnie mu w ucho. W jego autorskiej twórczości najważniejsze są emocje i opowiadanie szczerych historii.

W ostatnich miesiącach wokalista intensywnie pracował nad swoją debiutancką EP-ką, którą nagrał w Austrii. Materiał na płycie ma być niezwykle osobisty i pełen inspiracji, które ukształtowały gust Dawida.

Helena Ciuraba

To 14-letnia wokalistka, która marzy o wielkich scenach od dzieciństwa. Swoją pierwszą piosenkę skomponowała, gdy miała zaledwie 10 lat. Obecnie uczęszcza na lekcje pianina oraz śpiewu, a w zaciszu domowym tworzy własne melodie i pisze do nich teksty. Ma już za sobą także pierwsze występy - w lokalnej pizzerii. Podczas koncertów akompaniuje jej ojciec, któremu zawdzięcza muzyczne wychowanie.

"Interesuję się muzyką od kiedy byłam mała. Zaczęło się od mojego taty, który często mi grał i śpiewał. To dzięki niemu teraz mogę tworzyć muzykę i cieszyć się nią" - podkreśla uczestniczka "Must Be The Music".

Piosenki, które pisze Helena, opowiadają o jej codzienności. Tworzy teksty zarówno pełne radości, jak i smutku, śpiewa o pozytywnych doświadczeniach, tęsknocie i nostalgii. Jej wrażliwość i unikalna umiejętność dostrzegania energii w relacjach między ludźmi potrafią wzruszyć jej rówieśników, ale także i osoby dorosłe.

Dla młodej wokalistki scena jest nie tylko spełnieniem dziecięcych marzeń, lecz także miejscem, w którym czuje się naturalnie. 14-latka, dzięki udziałowi w "Must Be The Music" stara się zaspokoić swoją ciekawość, korzystać z adrenaliny i świetnej zabawy.

W tegoroczne walentynki do sieci trafił pierwszy utwór Heleny - został udostępniony w serwisach streamingowych oraz na YouTubie.

Kuba i Kuba

To zespół, który zrodził się z czystej pasji do rocka, popu i muzyki rozrywkowej. Jakub Mieczaj i Jakub Frankowski poznali się w liceum. Obaj byli samoukami, którzy grali i śpiewali od najmłodszych lat. Jeden z nich to pasjonat rockowych brzmień, a drugi poezji śpiewanej.

Przez kolejne miesiące duet przekształcił się w pięcioosobowy zespół. Muzycy przyznają, że dzięki grupie "są po prostu cały czas sobą - trochę głośni, trochę szybcy, ogromnie kreatywni - co przeradza się w tysiąc pomysłów na minutę". Ich utwory przepełnione są młodzieńczą energią i inspiracjami z przeróżnych gatunków muzycznych.

Zespół Kuba i Kuba ma już na swoim koncie ukończonych osiem singli. W 2019 r. muzykom udało się także zdobyć nagrodę na ogólnopolskim M1 Talent Show

w Krakowie. W 2022 r. wygrali "Festiwal Garaże" w Szczecinie. Rok później zagrali na szczecińskich juwenaliach, a także na wielu innych festiwalach, m.in. na Great September w Łodzi czy ArtPikniku w Szczecinku. Mają na swoim koncie także nominację do nagrody Odkrycia Empiku 2024.

ZoSia Karbowiak & MIØD

Zosia Karbowiak jest kompozytorką, wokalistką i producentką, która zyskała rozgłos głównie dzięki mediom społecznościowym. Przez swoich obserwatorów nazywana jest "Królową Dobrej Energii". Jej piosenki, takie jak "Pełnia barw", "Bo kochać trzeba tak" czy "Śpiewać będę", stały się wiralami i zainspirowały tysiące Polaków.

Uczestniczka "Must Be The Music" śpiewała od najmłodszych lat, lecz od 20 lat na poważnie koncertuje na duńskich scenach, wraz ze swoim mężem Tomkiem. Polacy również mieli okazję doświadczyć popisów scenicznych wokalistki - Zosia występowała m.in. w Opolu i dwukrotnie próbowała swoich sił w preselekcjach do Eurowizji.

Wokalistka sama pisze swoje teksty, potrafi także grać na różnych instrumentach, aranżuje utwory oraz je produkuje. Na scenie "Must Be The Music" występuje z grupą MIØD.

Sama przyznaje, że gdy komuś brakuje w życiu dobrych emocji i pozytywnej energii, jej muzyka i osobowość są na to najlepszym lekarstwem. Fani często piszą do Zosi, że swoim śpiewem naprawia życie innych i pytają, czy jej uśmiech może być przepisywany na receptę. Zdarza się także, że zwierzają się artystce i proszą o rady, dotyczące zdrowia psychicznego.

