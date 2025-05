Tate McRae, a właściwie Tate Rosner McRae, urodziła się 1 lipca 2003 roku w Calgary. Zaczęła rekreacyjnie trenować taniec w wieku sześciu lat, zaś większą popularność zyskała, gdy w wieku zaledwie 13 lat została pierwszą kanadyjską finalistką w amerykańskim reality show "So You Think You Can Dance". Jej sukces nie dziwi spoglądając na fakt, iż od 11 roku życia Tate zaczęła trenować we wszystkich stylach tańca w "YYC Dance Project", czyli firmie tanecznej należącej do jej matki. Nastolatka odbyła także prestiżowe szkolenie baletowe w School of Alberta Balle.

Tate McRae ma 21 lat i już podbija rynek muzyczny. "Jedno z lepszych show"

W czerwcu 2016 roku McRae wystąpiła na koncercie Justina Biebera w jej rodzinnym Calgary podczas trasy gwiazdora "Purpose World Tour", towarzysząc mu w wykonaniu utworu "Children". Tate nigdy nie kryła swojej miłości do muzyki, która nie ma służyć tylko do zbudowania perfekcyjnej choreografii. Na swoim koncie w serwie YouTube zaczęła dzielić się coverami, dzięki czemu wpłynęła na budowę własnego fandomu.

"You Broke Me First", czyli singiel z 2020 roku pochodzący z EP-ki "Too Young To Be Sad" stał się międzynarodowym przebojem i, oczywiście za konkretną pomocą TikToka, osiągnął 17. miejsce na liście Billboard Hot 100. W 2021 roku Tate była najmłodszym muzykiem, który znalazł się na liście Forbesa "30 Under 30". Na fali popularności piosenkarka podzieliła się ze światem debiutanckim albumem "I Used to Think I Could Fly", a potem poszło już z górki.

Tate McRae na dobre podbiła rynek muzyczny w 2023 roku utworem "greedy", który stanął na samej górze jej komercyjnej wspinaczki. Następnie wydała wymowne "exes", kolejny hit, aby płynnie zaprosić swoich słuchaczy w świat ciepło przyjętej płyty "Think Later". 21 lutego bieżącego roku na półki sklepowe trafiło wydawnictwo "So Close To What", promowane takimi singlami jak "It's ok I'm ok", "2 hands" oraz "Sports car".

Trasę "Miss Possessive World Tour" piosenkarka rozpoczęła przystankiem w Meksyku 18 marca 2025 roku. Widownia jest pod wrażeniem wszechstronnych umiejętności artystki, a udowodniła to, zachwycając się jej występem w Lizbonie, który miał miejsce 7 maja br. Podczas serii koncertów Tate wykonuje swoje największe przeboje, jak i te mniej znane utwory z krążków, między innymi "No I'm Not in Love", "Guilty Conscience", "Siren Sounds" czy chociażby "Nostalgia".

"Widać, że brała lekcje od Beyoncé, jest świetna", "Nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobra na żywo, zupełnie mnie zachwyciła", "Jej głos jest cudowny, jedno z lepszych show, na jakich byłam!", "Diva", "Świetna tancerka, a w jej głosie jest coś zachwycającego i świeżego", "Przestańcie ją oczerniać, ona daje z siebie wszystko" - komentują zachwyceni fani wokalistki.

