Dzisiaj informowaliśmy o tym, iż Wiktor Dyduła, znany z finału 12. edycji "The Voice of Poland" oraz hitu "Tam słońce, gdzie my", dokonał diametralnej zmiany wizerunku. Wygląda na to, że w drugim półfinale "Must Be The Music" piosenkarz wystąpi premierowo bez... wąsa!

Wiktor Dyduła na scenie "Must Be The Music". Wokalista został specjalnym gościem odcinka na żywo

Przypomnijmy, że Wiktor Dyduła urodził się 20 czerwca 1997 roku w Gdańsku, zaś dorastał w niewielkiej miejscowości Przywidz na Kaszubach. Jest piosenkarzem, autorem tekstów i kompozytorem, a fani wokalisty od lat śledzą jego każdy artystyczny krok.

Ceniony polski twórca, specjalnie dla widzów "Must Be The Music", zaśpiewa podczas show dwa utwory: "Tam słońce gdzie my" oraz "Nie mówię tak, nie mówię nie" w duecie... z Kasią Sienkiewicz z zespołu Kwiat Jabłoni! To nie jedyna niespodzianka wokalisty - ten pojawi się na scenie bez wąsa, który przez lata stanowił charakterystyczny element jego twórczości. Zmiana wizerunku może być dla Wiktora Dyduły symbolicznym początkiem nowego etapu w karierze.

W drugim odcinku półfinałowym na scenie "MBTM" wystąpią: Ania Szlagowska, Gracjana Górka, Alien x Majtis, Marek Niedzielski, Roland Bilicki & Gypsy Kings, Weronika Ryba, PoPieroniei Grupa Śpiewacza Poliana, Bonaventura, a także Walimy w Kocioł, czyli zdobywcy "dzikiej karty" Radia ZET. Artyści wyłonieni w panelu jurorskim przez jury programu (w składzie Sebastian Karpiel-Bułecka, Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski i Miuosh) zawalczą o miejsce w Wielkim Finale formatu już 16 maja 2025 roku.

Wiktor Dyduła szczerze o emocjach na Fryderykach 2025. "Totalnie się tego nie spodziewałem"

Wiktor Dyduła zdradził Interii Muzyce, jak się czuje z nominacją w kategorii "Singiel Roku Pop" za utwór "Tam słońce, gdzie my". Artysta opowiedział o tym, dlaczego to właśnie Fryderyki uchodzą za najważniejsze i najbardziej prestiżowe rozdanie muzycznych nagród w Polsce. "Nie wierzę, że teraz tu stoimy i gadamy w ogóle o tym" - skwitował Wiktor Dyduła, nie kryjąc swojej ekscytacji rozdaniem nagród. Jakie plany na przyszłość ma Wiktor? Sprawdźcie nasz wywiad z wokalistą!

