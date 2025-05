W drugim półfinale programu "Must Be The Music" o miejsce w finale powalczyli: Weronika Ryba, Ania Szlagowska, zespół Roland Bilicki & Gypsy Kings, zespół Walimy w Kocioł, Marek Niedzielski, Alien X Majtis, Popieronie & Grupa Śpiewacza Poliana, Gracjana Górka i Bonaventura. Towarzyszyliśmy uczestnikom programu na backstage'u i porozmawialiśmy z nimi o emocjach tuż przed wielkim półfinałem "Must Be The Music"!

To oni wystąpią w wielkim finale "Must Be The Music". "Trzeba się skupić"

Głosami widzów do finału show przepustkę otrzymali: Bonaventura, Gracjana Górka, Alien x Majtis oraz Weronika Ryba. Tym samym już za tydzień, 16 maja, zobaczymy i usłyszymy ośmioro różnorodnych wykonawców, którzy przeszli niesamowitą drogę w programie. W kolejny piątkowy wieczór na scenie "MBTM" wystąpią: Dawid Dubajka, Helena Ciuraba, ZoSia Karbowiak i Miód, Kuba i Kuba, Bonaventura, Gracjana Górka, Alien x Majtis oraz Weronika Ryba. Przypomnijmy, że finaliści zawalczą o zwycięstwo i nagrodę pieniężną w wysokości 250 000 zł oraz o prawo do udziału w Polsat Hit Festiwal organizowanym przez Telewizję Polsat.

Weronika Ryba zadedykowała ten utwór swojej mamie. Wybrała utwór Korteza "Dla mamy"

Weronika Ryba zachwyciła na castingu wykonaniem utworu Adele - "When We Were Young", a teraz opowiedziała Interii Muzyce o tym, jaki ma plan na półfinał "Must Be The Music". Wczoraj, tuż przed występem na żywo, artystka zdradziła nam, iż zaśpiewa tym razem coś z polskiego repertuaru. Weronika wybrała utwór Korteza "Dla mamy" - i to właśnie dla niej zadedykowała swój występ. Porozmawialiśmy również o długich minutach, które uczestnik musi spędzić przed usłyszeniem werdyktu podczas castingów oraz o sposobach na zmniejszenie stresu.

Gracjana Górka zachwyciła w "Must Be The Music". "Jestem bardzo szczęśliwa"

Młoda wokalistka zaśpiewała "Never Enough" na castingu, a podczas półfinału zaprezentowała się w wykonaniu utworu Céline Dion. Gracjana Górka opowiedziała nam na backstage'u "Must Be The Music" o tym, jak się czuje przed półfinałem, jak wspomina werdykt jurorów z castingu i czym zaskoczy podczas półfinału. "Atmosfera tutaj jest przepiękna, wszyscy grają, dobrze się porozumiewamy, wszyscy mówimy do siebie po imieniu, a przecież ja jestem najmłodsza! Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tu być" - opowiedziała Interii Muzyce Gracjana Górka.

Duet Alien X Majtis szczerze o przygodzie w "Must Be The Music". "Chcemy zrzucić z siebie balast stresu"

Ten duet oczarował nie tylko jurorów, ale i widzów "MBTM". Alien i Majtis tuż przed półfinałem zdradzili nam, w jakim klimacie jest utrzymany ich występ i co czują tuż przed wejściem na scenę. Okazuje się, iż uczestnicy show muszą być w gotowości od samego ranka w dzień występu - poza próbami, rozśpiewkami, wywiadami, promocją oraz przygotowaniem choreografii i występu, muszą jeszcze znaleźć czas na skupienie i wyciszenie. "To już dziś! Chcemy, żeby to było za nami, żebyśmy mogli zrzucić z siebie cały ten balast stresu i emocji. Trzeba się skupić, aby wystąpić i zrobić swoje" - opowiadają uczestnicy show.

