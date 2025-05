Kolejny odcinek show "Must Be The Music" nadchodzi wielkimi krokami. Już dzisiaj, w piątek, 9 maja o 19:55 w Polsacie, widzowie kultowego formatu będą mogli oglądać drugi półfinał show. Przypomnijmy, iż tydzień temu, dzięki głosom widzów, do wielkiego finału przeszli Dawid Dubajka, Kuba i Kuba, Helena Ciuraba, Zosia Karbowiak i Miód. Kolejny półfinał to kolejne emocje, kolejny stres, ale i kolejna możliwość pochwalenia się swoim talentem na szerszą skalę. Z półfinalistami spotkaliśmy się na backstage'u "MBTM" i wypytaliśmy ich o to, jak czują się na kilka godzin przed wkroczeniem na scenę.

Ania Szlagowska o emocjach przed półfinałem "Must Be The Music". "Będę śpiewać swoją piosenkę w anturażu totalnie na wypasie"

Ania Szlagowska ma na swoim koncie album "Pierwsza Płyta" i serię koncertów pod szyldem "Pierwsza Płyta Na Żywo Tour". Młoda artystka, znana ostatnio z programu "Must Be The Music", w tym roku pierwszy raz pojawiła się na Fryderykach, a to wszystko za sprawą nominacji w kategorii "Fonograficzny Debiut Roku". Na castingu w "MBTM" oczarowała wykonaniem utworu "Zabić drozda", a teraz, na kilka godzin przed drugim półfinałem programu zdradziła, co wykona tym razem i jak się czuje przed wejściem na scenę.

Ania Szlagowska o emocjach przed półfinałem "Must Be The Music". "Dobre się wylosowało" interia INTERIA.PL

Marek Niedzielski tuż przed wkroczeniem na scenę "Must Be The Music". "Muszę się wkurzyć i wtedy stres znika"

Na castingu zaprezentował swój autorski numer "Kiedyś musi przejść", a teraz, w dzień wydania nowego singla, zaśpiewa w Polsacie "Angelinę". Złapaliśmy Marka Niedzielskiego za kulisami przygotowań do show, a ten zdradził nam, jaka panuje atmosfera na backstage'u oraz do którego jurora programu jest mu najbliżej. "Emocje na scenie są mocne i trochę uzależniające. Gdy się schodzi ze sceny, to od razu chce się tam wrócić. Finał to by było to!" - mówi Marek Niedzielski. Obejrzyjcie nasz cały wywiad wideo!

Marek Niedzielski tuż przed wkroczeniem na scenę "Must Be The Music". "Nie ma niezdrowej konkurencji" interia INTERIA.PL

Duet Alien X Majtis szczerze o przygodzie w "Must Be The Music". "To już dziś!"

Ten duet oczarował nie tylko jurorów, ale i widzów "MBTM". Alien i Majtis zdradzili nam, w jakim klimacie jest utrzymany ich półfinałowy występ i co czują tuż przed wejściem na scenę. Okazuje się, iż uczestnicy show muszą być w gotowości od samego ranka w dzień występu - poza próbami, rozśpiewkami, wywiadami, promocją oraz przygotowaniem choreografii i występu, muszą jeszcze znaleźć czas na skupienie i wyciszenie. "To już dziś! Chcemy, żeby to było za nami, żebyśmy mogli zrzucić z siebie cały ten balast stresu i emocji. Trzeba się skupić, aby wystąpić i zrobić swoje" - opowiadają uczestnicy show.

Duet Alien X Majtis szczerze o przygodzie w "Must Be The Music". "Chcielibyśmy się pokazać z troszkę innej strony" interia INTERIA.PL

Gracjana Górka zachwyciła w "Must Be The Music". "Zachęcam do głosowania"

Młoda wokalistka zaśpiewała "Never Enough" na castingu, a teraz zaprezentuje się w wykonaniu utworu Céline Dion. Gracjana Górka opowiedziała nam na backstage'u "Must Be The Music", jak się czuje przed półfinałem, jak wspomina werdykt jurorów z castingu i czym zaskoczy podczas półfinału. "Atmosfera tutaj jest przepiękna, wszyscy grają, dobrze się porozumiewamy, wszyscy mówimy do siebie po imieniu, a przecież ja jestem najmłodsza! Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tu być" - opowiedziała Interii Muzyce Gracjana Górka.

Gracjana Górka zachwyciła w "Must Be The Music". "Zachęcam do głosowania" interia INTERIA.PL

Weronika Ryba zadedykuje ten utwór swojej mamie. "Mam nadzieję, że nie popłaczę się na scenie"

Weronika Ryba zachwyciła na castingu wykonaniem utworu Adele - "When We Were Young", a teraz opowiada Interii Muzyce o tym, co weźmie na warsztat podczas półfinału "Must Be The Music". Okazuje się, iż utalentowana wokalistka zaśpiewa tym razem coś z polskiego repertuaru. Weronika wybrała utwór Korteza "Dla mamy" - i to właśnie dla niej zadedykuje swój występ. Porozmawialiśmy również o długich minutach, które uczestnik musi spędzić przed usłyszeniem werdyktu podczas castingów oraz o sposobach na zmniejszenie stresu.

Weronika Ryba zadedykuje ten utwór swojej mamie. "Mam nadzieję, że nie popłaczę się na scenie" interia INTERIA.PL