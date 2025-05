Początki akcji wsparcia mieszkańcom afrykańskiej Etiopii sięgają końca 1984 roku. Wówczas Bob Geldof - lider grupy The Boomtown Rats, pamiętanej z przeboju "I Don't Like Mondays" - usłyszał o targającej ten region katastrofie głodu. "To najbliższa piekłu rzecz na Ziemi" - donosiła BBC. Pojawiły się informacje o milionie zmarłych i kolejnych milionach dotkniętych głodem.

Muzyk namówił do współpracy Midge'a Ure(Ultravox) i razem napisali piosenkę "Do They Know It's Christmas?", do której nagrania zaprosili plejadę ówczesnych gwiazd muzyki. Charytatywny singel stał się wielkim przebojem, sprzedając się w milionowym nakładzie w pierwszym tygodniu.

Live Aid - dzień, w którym muzyka zmieniła świat

Dla Geldofa i Ure to jednak nie był koniec. Postanowili zorganizować koncert, który miał przynieść kolejne pieniądze na pomoc potrzebującym. 13 lipca 1985 roku na Wembley w Londynie i stadionie Johna F. Kennedy'ego w Filadelfii, a także w kilku innych miastach (Sydney, Kolonia, Haga, a nawet socjalistyczna Jugosławia - YU Rock Misija i Moskwa) - zainspirowanych pomysłem Geldofa, odbyły się występy gwiazd muzyki. Całość otrzymała szyld Live Aid, a logo tworzyła gitara w kształcie Afryki, z zaznaczonymi ówczesnymi granicami Etiopii. "The Day The Music Changed The World" ("Dzień, w którym muzyka zmieniła świat") - głosiło hasło akcji.

Na scenach pojawiło się dobrze ponad 50 wykonawców, którym ostatecznie udało się zebrać 135 milionów dolarów na potrzebujących.

Do historii rocka przeszedł też występ grupy Queen z nieodżałowanym Freddiem Mercurym. Zespół błyskawicznie miał za sobą ponad 70 tysięcy osób na stadionie Wembley i setki milionów widzów przed telewizorami, którzy klaskali, śpiewali i bawili się, jak im Mercury z kolegami przykazali.

W 2005 roku ten występ Queen zwyciężył w plebiscycie na najlepszy koncert wszech czasów. Wcześniej zdawali sobie z tego sprawę Bob Geldof i Elton John, którzy zgodnie podkreślali, że tego dnia to Queen skradło show.

Live Aid po 40 latach. Co przygotowała BBC?

Z okazji zbliżającej się 40. rocznicy wydarzenia BBC Two i BBC iPlayer szykują materiał "Live Aid at 40", podczas którego pokażą m.in. zakulisowe materiały archiwalne, w tym wywiady z takimi gwiazdami, jak m.in. Brian May i Roger Taylor (Queen), Nile Rodgers, Lenny Henry, Phil Collins, Lionel Richie i Patti LaBelle.

Na potrzeby programu przeprowadzono wywiady z m.in. Bobem Geldofem, Bono (U2), Stingiem, a także byłym prezydentem USA George'em W. Bushem, Condoleezzą Rice (była sekretarz stanu w administracji Busha), Tonym Blairem (byłym premierem Wielkiej Brytanii), byłym prezydentem Nigerii Olusẹgunem Ọbasanjọ, politykami z Etiopii, a także Birhan Woldu, której wizerunek jako głodującego dziecka stał się jednym z symboli Live Aid i etiopskiej tragedii.

"Ta produkcja zabiera widzów w porywającą i zabawną podróż przez 40 lat od czasu, gdy największy koncert na żywo kiedykolwiek pokazano w telewizji. Dzięki ekskluzywnym wywiadom zza kulis z wieloma gwiazdami rocka i popu, 'Live Aid at 40' rozkoszuje się muzyką, rozprawia o polityce i odkrywa dziedzictwo Live Aid" - podkreśla Emma Hindley, redaktor naczelna BBC.

Po raz pierwszy od 1985 r. BBC Two w lipcu pokaże też trwające ponad 6,5 godziny fragmenty koncertów Live Aid z Londynu i Filadelfii, a także zakulisowe materiały, w tym wywiady z m.in. Bono, Brianem Mayem, Davidem Bowie, Elvisem Costello, Rogerem Daltreyem (The Who), Stingiem i Philem Collinsem (pamiętna rozmowa przeprowadzona podczas transatlantyckiej podróży samolotem Concorde). Wokalista grupy Genesis najpierw zaśpiewał na Wembley razem ze Stingiem, a w USA dołączył na scenie do Erica Claptona, później zagrał dwa swoje solowe przeboje ("Against All Odds" i "In The Air Tonight"), by w końcu wystąpić z muzykami Led Zeppelin.

"Chcemy, aby widzowie poczuli się przeniesieni z powrotem do 1985 roku i mogli cieszyć się wszystkimi tymi klasycznymi piosenkami, które wszyscy znamy i kochamy do dziś" - zapowiada Jonathan Rothery, szef BBC Popular Music TV.

