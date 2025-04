Reżyser Jon M. Chu zdecydował się na wyprodukowanie adaptacji filmowej świata " Wicked " oraz postawił na wysokobudżetowe i bogate w efekty specjalne odwzorowanie czarodziejskiego świata. Film, którego polska premiera miała miejsce 6 grudnia 2024 roku, z przedpremierą 22 listopada zeszłego roku, jest muzycznym prequelem " Czarnoksiężnika z Krainy Oz ". Co ciekawe, plan zdjęciowy produkcji został niemal w całości wybudowany od podstaw w małej londyńskiej wiosce, co nie umknęło wiernym fanom broadwayowskiego spektaklu.

Ariana Grande na swoim Instagramie zaczęła dzielić się materiałami zza kulis "Wicked: For Good", czyli nadchodzącej produkcji. "Pozostało siedem miesięcy do 'Wicked: For Good'. Nie za wcześnie, by zacząć odliczać [do premiery]?" - zapytała wokalistka, udostępniając filmik, na którym ona sama, jako Glinda, występuje w magicznej sukni.