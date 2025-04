Do jego muzyki tańczył cały świat. Pionier muzyki elektronicznej skończył 85 lat

Moroder był jednym z pierwszych producentów, którzy tak szeroko wykorzystywali syntezatory w muzyce rozrywkowej. Nagrodzony trzema Oscarami, zdobył statuetki za ścieżki dźwiękowe do Midnight Express (1979), za piosenkę "Flashdance… What a Feeling" (1984) oraz za przebój "Take My Breath Away" z filmu Top Gun (1987). Na jego koncie są również soundtracki do takich filmów jak Niekończąca się opowieść i Metropolis.