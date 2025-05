Nie żyje Rick Derringer. Legendarny gitarzysta zmarł po odłączeniu aparatury podtrzymującej życie

Zespół rozpadł się w 1969 roku. Nie przeszkodziło to jednak Derringerowi w odnoszeniu kolejnych sukcesów. Swój pierwszy solowy album "All American Boy" wydał w 1973 r. Znalazł się tam jeden z jego największych przebojów "Rock and Roll, Hoochie Koo" .

W 1983 roku udzielił się również na dwóch wielkich balladach rockowych - "Making Love Out of Nothing At All" Air Supply i "Total Eclipse Of The Heart" Bonnie Tyler, a rok później pomagał przy tworzeniu "Left in the Dark" Barbary Streisand.