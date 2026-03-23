Katarzyna Nosowska to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Na scenie jest aktywna od 1989 roku, a trzy lata później dołączyła do zespołu Hey, z którym szybko podbiła serca Polaków i zyskała popularność.

Jednocześnie prowadziła karierę solową, a pierwszy album pod własnym nazwiskiem - "puk.puk" - wydała w 1996 roku. Jej dotychczasową dyskografię zamyka płyta "Kasia i Błażej" (2024) nagrana z Błażejem Królem. Jest również autorką książek - do tej pory ukazały się trzy: "A ja żem jej powiedziała..." (2018), "Powrót z Bambuko" (2020) i "Nie mylić z miłością" (2023).

Wraz z synem - Mikołajem Krajewskim - prowadzi popularny podcast "Bliskoznaczni".

Katarzyna Nosowska na zdjęciu sprzed lat. Trudno ją rozpoznać!

Choć wokalistka ma stały kontakt ze swoimi fanami, niezbyt często dzieli się sytuacjami ze swojego życia prywatnego, a jeśli się na to decyduje - dokładnie wybiera, co chce pokazać.

Teraz na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie z 1992 roku, a dokładnie legitymacja artysty z Festiwalu w Jarocinie. Na fotografii trudno ją rozpoznać - ma na niej ciemne i dużo krótsze niż obecnie włosy. Przypomnijmy, że zespół Hey zdobył wtedy drugą nagrodę dziennikarzy i podpisał swój pierwszy kontrakt.

Katarzyna Nosowska na zdjęciu z 1992 roku

