Katarzyna Nosowska pokazała zdjęcie sprzed 30 lat. Poznalibyście ją?
Katarzyna Nosowska podzieliła się z fanami nostalgicznym wspomnieniem. Pokazała swoje zdjęcie z 1992 roku, na którym wygląda zupełnie inaczej niż teraz.
Katarzyna Nosowska to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Na scenie jest aktywna od 1989 roku, a trzy lata później dołączyła do zespołu Hey, z którym szybko podbiła serca Polaków i zyskała popularność.
Jednocześnie prowadziła karierę solową, a pierwszy album pod własnym nazwiskiem - "puk.puk" - wydała w 1996 roku. Jej dotychczasową dyskografię zamyka płyta "Kasia i Błażej" (2024) nagrana z Błażejem Królem. Jest również autorką książek - do tej pory ukazały się trzy: "A ja żem jej powiedziała..." (2018), "Powrót z Bambuko" (2020) i "Nie mylić z miłością" (2023).
Wraz z synem - Mikołajem Krajewskim - prowadzi popularny podcast "Bliskoznaczni".
Katarzyna Nosowska na zdjęciu sprzed lat. Trudno ją rozpoznać!
Choć wokalistka ma stały kontakt ze swoimi fanami, niezbyt często dzieli się sytuacjami ze swojego życia prywatnego, a jeśli się na to decyduje - dokładnie wybiera, co chce pokazać.
Teraz na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie z 1992 roku, a dokładnie legitymacja artysty z Festiwalu w Jarocinie. Na fotografii trudno ją rozpoznać - ma na niej ciemne i dużo krótsze niż obecnie włosy. Przypomnijmy, że zespół Hey zdobył wtedy drugą nagrodę dziennikarzy i podpisał swój pierwszy kontrakt.