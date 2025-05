Margaret znana jest przede wszystkim ze swojej twórczości muzycznej. Artystka na swoim koncie ma przeboje takie jak "Miłego lata", "Tańcz głupia" czy "Mamy farta" . Występowała gościnne w na płycie club2020 , a w ramach projektu BABIE LATO wydała singiel "Co za noc" z Sarą James i Zalią . Na swoim Instagramie poza dzieleniem się muzycznymi informacjami, wokalistka pokazuje też, co dzieje się w jej życiu prywatnym. Jakiś czas temu opowiadała o zakupie nieruchomości w Hiszpanii.

Piosenkarka przyznała, że stan domu pozostawiał bardzo dużo do życzenia, a brak pieniędzy na profesjonalistów zajmujących się remontami sprawił, że zdecydowała się zająć tematem samodzielnie: "Faktycznie stan tej chaty był bardzo zły, no i my przez to, że nie mieliśmy hajsu na taki normalny, proper remont z robotnikami, no to wszystko robiliśmy sami"