"Għadam" , pierwsza od sześciu lat płyta maltańskiego kwintetu, to album, który wyznacza znaczącą ewolucję w historii zespołu, jest to bowiem pierwszy na świecie deathmetalowy longplay napisany w języku maltańskim, gdzie maltański horror i literatura łączą się z death metalem budując spójną koncepcję.

Ideą stojącą za wyborem "Għadam" jako materiału napisanego w całości w języku maltańskim jest złożenie hołdu miejscowemu dziedzictwu kulturowemu i zgłębienie go w kontekście wszystkiego, co wiąże się z horrorem, strachem, przesądami, okultyzmem, makabrą, folklorem i tym, jak idą one w parze z wiarą i pobożnością.

Następcę albumu "Only Death Can Save You" (2019 r.) nagrano i zmiksowano we włoskim studiu MK2, nad czym czuwał perkusista Beheaded Davide Billia (także w Antropofagus, Coffin Birth), z analogową inżynierią syntezatorów wykonaną przez Nicolò Brambillę w - również włoskim - Echoes Studio. Dodatkowo utwór "Irmied" zarejestrowano w maltańskim studiu Railway Studios pod okiem Petera Borga.