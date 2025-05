Muzyczna niespodzianka od Duy Lipy – lokalny przebój zabrzmiał jak światowy hit

Dua Lipa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnej muzyki pop. Debiutowała w 2017 roku albumem "Dua Lipa", który przyniósł jej takie przeboje jak "New Rules", "Be the One" czy "IDGAF". W 2020 roku artystka wydała drugi krążek "Future" Nostalgia, który zyskał uznanie krytyków i komercyjny sukces, oferując takie hity jak "Don't Start Now", "Levitating" czy "Physical". Album zdobył nagrodę Grammy w kategorii Best Pop Vocal Album.