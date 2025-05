"'Wolta' to zbiór dziesięciu utworów będących wynikiem życiowego zwrotu i trudnych doświadczeń głównych twórców: Georginy Tarasiuk i Piotra Lewańczyka. To płyta śmiała i osobista - muzyczna i emocjonalna wolta w pełnym znaczeniu tego słowa. Każdy utwór zawarty na płycie opowiada osobną historię, tworząc razem spójną narrację o zmianie, utracie, skrajnościach, ale też o odnalezieniu siebie na nowo. To album dla słuchacza, który słucha również tego co migocze między słowami" - czytamy w opisie płyty.